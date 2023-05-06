我在監所從事輔導工作，對象全是毒品收容人，為協助戒治成功，避免又走回頭路，機關每天都會針對這些兄弟安排許多課程，例如生命教育、壓力調適與醫藥衛生等，並遴聘專業師資教授。

收容人雖是被迫進來，但幾乎都懂得「識時務者為俊傑」，畢竟沒人想因鬧事或違規被留下來，早點出去才是真的。所以即使對聽講沒興趣，也會裝模作樣，配合演出。然而，若審核通過，確定能提早回家，有些沉不住氣的人就會原形畢露，想說再關也沒多久，上課時的小動作特別多。

日前，我帶下課的老師離開戒護區，對方卻說想找負責課程安排的同仁。我好奇詢問發生何事，原來有即將獲釋的同學態度隨便，甚至出言挑釁，讓他有受辱的感覺，想更換負責的教室。

對方說自己以前在職場地位崇高，桃李滿天下，退休抱著服務的熱誠來圍牆內講課，用心準備竟被犯人無禮對待，實在很生氣。我當下除給予安撫，也請他別太在意，並分享過去相關經驗，建議不妨調整心態，別拿別人的錯來懲罰自己。

或許情緒獲得疏通，明白該現象並不少見，他除不再抱怨外，也自我解嘲修養不夠，需要再多磨練，接著揮揮手就離去。

事實上，面對非自願性個案，難免會遭受「被動攻擊」。在一些因觸法被要求參加講習的場子，常見有學員故意大聲打呵欠、趴著睡覺、和旁人聒噪聊天、不時說要上廁所或聽音樂、追劇、打電玩等。若講師被激怒，反趁了他們的心，藉此吸引注意力，主導全場動力。

這時不妨採取忽略的方式，毋須和他們一般見識。當覺得自討沒趣，後續就變不出把戲。若課程為此受阻，俗話說：「伸手不打笑臉人。」客氣地請教，麻煩給個面子，以退為進，相信對方在理虧下也會收斂。畢竟講者都做到這份上了，太誇張恐怕同儕也看不下去。

希望那位老師此後仍能抱持初衷，繼續發揮專長，引導牢籠內迷途的羔羊。若又遇到類似情形，可選擇視而不見，但求問心無愧就好，一旦認真看待，被其牽著鼻子走就輸了。