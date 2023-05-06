胡毓豪／心寂，就聽得見美景的呼喚

攝影是在混亂的場景中，察覺美景，相機只是單純的工具，不會思考，也不會分別比較，當然也沒有影響力。人，才是攝影行動中的創作者，人，透過思考，決定取捨、決定構圖，讓美和意義成為主角。

人生如同攝影，雖生活於不美滿中，但我們可以經營，累積幸福。幸福、快樂才是人生的核心，即使煩憂來擾，我們仍深信可以透過治療和鍛鍊，恢復活力。就像發生不可逆事件，我們也可在悲淒之後，接受它，繼續往前走。

拍照是在不斷尋找美好，割除不必要的糾纏，所以得精心構圖，影像才會有震撼力。構圖很簡單，捨之再捨而已。畫面安排就是主角、配角互襯，再佐以跑龍套的角色。

人生幸福也很簡單，只要少慾知足即可快樂無窮。快樂的人，必然健康，因為他安於現實的安排，不強求、不比較、不分別，在塵世中認命地當過客。覺醒是無形良藥，可醫人間一切病，尤其心病。

〈心經〉字少，文美，義深。能背誦者眾，不解其義的多。經常參，細思加篤行，經數十年沉澱，就可能突然悟得「五蘊皆空，度一切苦厄」的妙。攝影也一樣，渾渾噩噩地拍，細細地想，過了悠悠歲月，才瞬間明白「攝影與人生」互通的關聯。

去蕪存菁是「人生與攝影」的共同特徵。人，經常被世俗所障，就像台灣剛開放出國觀光，大家在國外看到任何新奇之物，總是先買再說，不管它是不是用得著。順口溜說：「上車睡覺，下車尿尿；逛街買藥，回家丟掉。」這是觀光客第一次出國的寫照。攝影也一樣，拍的太多，有用的太少。

賺錢辛苦，攝影也很辛苦，因此請放慢腳步，仔細想，想清楚了才拍。人生，覺醒了再去花錢，將錢花在刀口上，你的辛苦錢才更顯價值。拍照絕對不是在比誰拍的張數比較多，而是在論拍得有多好。拍得好又有意義，就像花錢總是用在刀口上，才顯智慧。

攝影的意義，每個人都有自己的見解，所以拍照者只要自己拍得高興，又不妨礙他人，那麼「快樂」就是你的意義。有錢人用錢，你管他怎麼花？只要他高興就好，但若無意義地花錢，他人自然會評比、 論斷，引來不悅。拍照也怕互相評比，不分別、比較，才不會陷於自困，自困自苦的人生，哪裡有幸福、快樂？

無心無為的觀，置心一處的專，路上美景就自動浮現。攝友問：如何發現大自然的美？答：心寂，就聽得見美景的呼喚，花草樹木的喃喃細語，此名：「地籟」，聽到、再看到，隨便拍都美。「人籟」是紛雜的聲音，不聞久矣！「天籟」呢？風過竹隙，境界太高，我攝不出、照不到。盡力就自在，自在就樂活，這就是幸福。

●摘自時報出版《攝影融合人生》