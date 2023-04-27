快訊

木工名校也敵不過財務惡化 台東公東高工遭列專輔學校

中正紀念堂蔣公銅像「遭開槍」 1分鐘現場影片曝

保證沒開修圖！高雄有彎腰電線杆 台電說話了

產後因這件事被婆婆賞巴掌 老公沒挺她還勸別反駁長輩

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婆媳糾紛示意圖。圖片來源/ingiamge
圖為婆媳糾紛示意圖。圖片來源/ingiamge

婆媳關係是許多家庭難解的問題，假如多了孩子出生，恐怕之間的爭吵會更嚴重。一名女網友就發文透露剛生產完三個星期，因為母乳量比較少，竟然被婆婆責罵害孩子吃不飽，甚至還因為去打退奶針、給寶寶喝配方奶遭打巴掌，貼文一出引起眾人憤怒，紛紛勸原PO趕緊離婚。

原PO在Dcard以「剛生完就被婆婆甩巴掌」為題發文，她說因為產後母乳量很少，也常常塞奶，孩子每次要喝90 cc，但她只能擠出40到50 cc，而且每四個小時就要忍著疼痛擠一次，半夜也要起床擠，讓她常常邊擠邊哭。沒想到婆婆沒有心疼原PO，反而還責怪她因為吃太少，導致母乳量太少，也因此害孩子餓到才會大哭。

不僅如此，婆婆還一直灌輸餵母乳的好處，還說自己當年剛生完餵嬰兒還要去工作，哪有像原PO現在這麼好命，種種壓力讓她每天睡眠不足也很憂鬱，也因此吃不下飯，常躲在房間裡哭。她問過醫生後，醫生建議可以打退奶針，而且嬰兒直接喝配方奶也不影響發展，但婆婆卻非常反對。

有次原PO回診要去打退奶針，婆婆知道後暴怒甩了她一巴掌，罵她忤逆長輩不聽話，老公聽到跑出來看，竟只是安撫婆婆的情緒，卻沒有安慰她，甚至還要她聽婆婆的話繼續親餵，不要反駁長輩的想法，讓原PO聽了心裡更痛。

多數網友一面倒都力挺原PO，「要是我一定挺太太，打人就是不對」、「如果妳一個人養得起小孩就可以離了～配方奶跟母奶長大了其實根本差不多」、「先不管餵奶的事，不管怎樣都沒有人有資格打妳」、「沒辦法想像之後婆婆會拿什麼偏方顧妳小孩，他們母子問題很大欸」、「要是我就帶著孩子回娘家提離婚」、「好可怕，以後孩子的教育惡婆婆一定也會插手」、「去驗傷，該提告就提告，沒人可以打妳巴掌！家暴零容忍，寧願帶著孩子離婚也不要讓自己受委屈」。

事後原PO再發文，表示自己經過這件事後絕食抗議，家人已經妥協讓寶寶喝配方奶，老公也有安撫她，婆婆也向她道歉，但原PO不想理會他們。她說父母很早就過世了，所以自己沒有娘家，本身沒有工作，存款也很少，但絕對會努力把孩子養大。

Dcard 婆媳紛爭

延伸閱讀

李明珊離婚後首露面 鬆口親吐離婚主因

離婚15年爆「再婚」林俊逸！趙詠華全說了

宋少卿撇「偷吃」熟女傳聞 驚爆離婚：若干年前已簽字

李子森爆秘婚鬆口「有兒子」！自曝憂鬱上身吃藥1年多

相關新聞

產後因這件事被婆婆賞巴掌 老公沒挺她還勸別反駁長輩

婆媳關係是許多家庭難解的問題，假如多了孩子出生，恐怕之間的爭吵會更嚴重。一名女網友就發文透露剛生產完三個星期，因為母乳量比較少，竟然被婆婆責罵害孩子吃不飽，甚至還因為去打退奶針、給寶寶喝配方奶遭打巴掌，貼文一出引起眾人憤怒，紛紛勸原PO趕緊離婚。

小叔搬進兄嫂新家！不做家事還帶瞎妹同居 要他搬走竟回嗆「我有付7千」

有位人妻抱怨，新婚買房原本要享受兩人世界，小叔卻成了不速之客，一起搬進新家，不分擔家事，還在未告知情況下，就帶陌生女子回來上床同居，她和先生抱怨，還被小叔怒嗆，「我有付七千」，讓她氣炸。

沉迷電動宅男4優點成日本單身女性搶手貨：代表做事認真

日本新一代選擇談戀愛甚至結婚的年輕人漸少，各婚姻介紹所都攪盡腦汁，增加相親的適婚男女參加者數量。而當中有調查表示，原來日本女性的擇偶條件有變，愈來愈能接受沉遊TV Game、動畫的御宅族男性。宅男有4個重要原因，令女性覺得很適合與他成家立室，將下半生交給對方照顧。

一句好話

「化解」問題之前，先「了解」癥結所在。

【繁花盛開──台積電青年學生文學獎20周年 新星作品展11】蕭詒徽／山雀（註1）

離家出走的少女等待神

【極短篇】鍾玲／隆迅法師：大學校長出家

2019年春在我的Messenger信箱裡，收到隆迅法師的來信：「鍾玲你好，我是孫大姊的女兒，知道你也信佛。有一次和願炯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦