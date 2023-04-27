產後因這件事被婆婆賞巴掌 老公沒挺她還勸別反駁長輩

婆媳關係是許多家庭難解的問題，假如多了孩子出生，恐怕之間的爭吵會更嚴重。一名女網友就發文透露剛生產完三個星期，因為母乳量比較少，竟然被婆婆責罵害孩子吃不飽，甚至還因為去打退奶針、給寶寶喝配方奶遭打巴掌，貼文一出引起眾人憤怒，紛紛勸原PO趕緊離婚。

原PO在Dcard以「剛生完就被婆婆甩巴掌」為題發文，她說因為產後母乳量很少，也常常塞奶，孩子每次要喝90 cc，但她只能擠出40到50 cc，而且每四個小時就要忍著疼痛擠一次，半夜也要起床擠，讓她常常邊擠邊哭。沒想到婆婆沒有心疼原PO，反而還責怪她因為吃太少，導致母乳量太少，也因此害孩子餓到才會大哭。

不僅如此，婆婆還一直灌輸餵母乳的好處，還說自己當年剛生完餵嬰兒還要去工作，哪有像原PO現在這麼好命，種種壓力讓她每天睡眠不足也很憂鬱，也因此吃不下飯，常躲在房間裡哭。她問過醫生後，醫生建議可以打退奶針，而且嬰兒直接喝配方奶也不影響發展，但婆婆卻非常反對。

有次原PO回診要去打退奶針，婆婆知道後暴怒甩了她一巴掌，罵她忤逆長輩不聽話，老公聽到跑出來看，竟只是安撫婆婆的情緒，卻沒有安慰她，甚至還要她聽婆婆的話繼續親餵，不要反駁長輩的想法，讓原PO聽了心裡更痛。

多數網友一面倒都力挺原PO，「要是我一定挺太太，打人就是不對」、「如果妳一個人養得起小孩就可以離了～配方奶跟母奶長大了其實根本差不多」、「先不管餵奶的事，不管怎樣都沒有人有資格打妳」、「沒辦法想像之後婆婆會拿什麼偏方顧妳小孩，他們母子問題很大欸」、「要是我就帶著孩子回娘家提離婚」、「好可怕，以後孩子的教育惡婆婆一定也會插手」、「去驗傷，該提告就提告，沒人可以打妳巴掌！家暴零容忍，寧願帶著孩子離婚也不要讓自己受委屈」。

事後原PO再發文，表示自己經過這件事後絕食抗議，家人已經妥協讓寶寶喝配方奶，老公也有安撫她，婆婆也向她道歉，但原PO不想理會他們。她說父母很早就過世了，所以自己沒有娘家，本身沒有工作，存款也很少，但絕對會努力把孩子養大。