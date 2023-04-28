女兒一句話抖出丈夫外遇 人妻問罪卻被反嗆「那又如何？」

外遇出軌的發生，即使沒有走到離婚，也容易造成家庭不睦。近來日本媒體，就報導了類似的感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名大野真美的41歲上班族，過去和大他兩歲的男同事結婚，並且有一位唸小學的女兒。為了考慮給女兒更好的居住環境，加上財產算一算還有餘裕，大野於是說服了丈夫，買了間大樓公寓讓一家住進去。

不過就在買房後不久，卻突然碰到COVID-19肺炎疫情席捲全球，造成世界經濟不景氣的時刻。丈夫因此收入大減，且由於還得繳交房貸，一家的經濟壓力突然變得相當巨大。丈夫也因為工作不順的關係，經常在家裡顯露出不滿的情緒，與大野常有口角衝突。

有一天，女兒問大野「爸爸跟媽媽是不是偷跑去遊樂園玩了」，大野這才驚覺丈夫外遇，並發現他和其他女性出遊的照片。當大野質問丈夫這件事時，對方卻憤怒反駁，說自己每天辛苦工作，卻老是被嫌東嫌西的，所以外遇出軌又如何。

在感情惡化下，有時丈夫晚歸，大野特地幫他準備好飯菜留著，卻發現丈夫吃都不吃，直接把東西倒進了垃圾桶裡。這也讓大野開始認真考慮，是不是該真的徹底離婚，遠離已經沒有心的丈夫。