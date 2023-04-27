小叔搬進兄嫂新家！不做家事還帶瞎妹同居 要他搬走竟回嗆「我有付7千」

有位人妻抱怨，新婚買房原本要享受兩人世界，小叔卻成了不速之客，一起搬進新家，不分擔家事，還在未告知情況下，就帶陌生女子回來上床同居，她和先生抱怨，還被小叔怒嗆，「我有付七千」，讓她氣炸。

原po在Dcard分享，婚後夫妻一起貸款買了兩房的新家，小叔卻以「常和爸媽吵架」的理由說想搬過來，小叔自己承諾「每月付七千元」，強調自己頂多住一年多，之後會外調。

原po原本不願意，覺得「兩人世界，多一個人很奇怪」，但老公覺得和弟弟住沒不妥，七千也可以分擔房貸，最後還是答應了。沒想到小叔一住就快三年，生活習慣不佳，不做家事，且唯一承諾要分擔的「倒垃圾」工作也愛做不做。

真正引爆點是，老公出差時，小叔沒先告知就帶了一個陌生女子回家上床，甚至她也住進來。原po打電話跟老公抱怨，小叔知道怒拍房門要嫂嫂出來，說憑什麼告狀，他有出錢。吵架過程，那位女生還雙手交叉臉超臭站一旁，原po無奈：「一瞬間我都懷疑這房是小叔的？」

網友爆氣，「房子權狀又沒他名字，跟哥哥『租』的房子是在大聲什麼啦？帶瞎妹回家真的不能讓人接受」、「他給的叫租金，讓你老公轟他出去，他不走的話，趁他出門上班換鎖 」、「妳可以忍兩年真是不簡單，從小叔在家常跟父母吵架就知道是個屁孩了，而且根本把嫂嫂當打掃阿姨，7000塊還包清潔費也太便宜了」、「不用管那個女生，看來就是個打砲換宿的」。

也有人認為問題不只在小叔，「誰的家人，誰出來處理！ 老公呢？睡著了嗎！」、「你和小叔最大的問題是缺乏溝通，以及妳習慣性隱忍」、「妳根本是佛祖…還忍兩年，這種人我兩天就請他滾出去」「老公太廢」、「一個正常的老公，一開始就不會讓弟弟住進來，更遑論後面發生這麼多荒唐事，弟弟還依然住在裡面，最後還要老婆去求老公叫弟弟搬走？」

原po也補充，最後結局是老公趕回來，雙方談過之後，小叔承諾在周末搬走。但那位年輕女生原來並非新女友，而且女生已經退掉租屋，打算搬過來同居，接著就要看小叔自己怎善後了。