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惡妻嫌「收入低」卻爽吃高級食物 他被罵出一場病決定不忍了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子天天被惡妻嫌收入低，還只給他吃粗劣的食物，讓他精神出現問題。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子天天被惡妻嫌收入低，還只給他吃粗劣的食物，讓他精神出現問題。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

家庭暴力並不一定是肢體形式，也有可能屬於言語、精神上的家暴事件。有時這種心裡壓力形式的家暴，更可能摧殘一個人的身心。近來日本媒體，就報導一則類似的案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位30多歲的A先生，當初透過朋友的介紹，和一位大他2歲的女性結婚。一開始婚姻雖然還算正常，但當兒子出生，妻子開始因為養育孩子，而與其他家庭的媽媽接觸時，卻變得常常拿A先生和其他丈夫比較，嫌他的收入太低。

A先生的工作收入大約落在平均水平，不算特別好或壞，但妻子卻常常數落他「我認識的誰誰誰能賺多少」、「賺太少是因為你的努力不夠」。由於A先生都把錢交給妻子保管，不滿的妻子便決定扣除A先生的零花錢，當作他不夠努力的懲罰。

另外，平時在吃東西時，妻子也認為A先生「只配吃最低程度的營養」，因此都只用一些便宜粗裂的食材打發他，但妻子自己卻常吃高級的米、蛋等食物，甚至還在家裡準備兩個冰箱，一個專放自己的好東西，另一個則放A先生的食材。

A先生雖然想離婚，但又擔心需要支付贍養費，遲遲不敢決定。然而有一天，A先生起床時發現自己不能動，就醫後被診斷出有嚴重的心裡問題，這件事讓他決定和妻子徹底一刀兩斷。

於是A先生找來律師處理離婚的問題，一開始妻子還否認精神家暴A先生的狀況，但在幾次對質詢問之下，妻子只能漸漸坦承不當行為。最後，A先生總算順利離婚，從被惡妻霸凌的生活中解脫。

日本 婚姻

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