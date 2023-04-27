沉迷電動宅男4優點成日本單身女性搶手貨：代表做事認真

日本新一代選擇談戀愛甚至結婚的年輕人漸少，各婚姻介紹所都攪盡腦汁，增加相親的適婚男女參加者數量。而當中有調查表示，原來日本女性的擇偶條件有變，愈來愈能接受沉遊TV Game、動畫的御宅族男性。宅男有4個重要原因，令女性覺得很適合與他成家立室，將下半生交給對方照顧。

28歲女性森本宮子小姐接受訪問，談到宅男的魅力：「覺得宅男對一件事如此投入，做人會很認真；收工不會跟同事上司去飲酒應酬、除了買game買玩具生活上不會再有其他花費「不會對女性有奇怪的束縛和控制欲」而且遇過一些有宅傾向的男性，為人都很誠實可靠，作為另一半的條件相當之好。

網民看完報導後只覺半信半疑，認為只是婚姻介紹所的宣傳手法，表示：「毒女孩上班族最忌有自信」、「女人沒玩夠前別又是被壞男人追，年過20後就找個斯文男人結個婚。」「是什麼原因讓你覺得宅男花錢很少（你太看少BANDAI了） （如果你知道我那台電腦多少錢的話）」「如果你像《SAO》Kirito那麼臭小子，就宅一點點也不怕」「如果你像異世界舅舅這樣糟，或者像《Hunter》奇路哥哥這麼胖，就要努力一點點賺錢有機會了。」

另外，還有一位女網友提到「我以前曾經是電競選手，訓練和打電動令生活日夜顛倒，最後跟男友分手了。所以沉迷打電動真的能成為：好的另一半嗎？」不知大家又是否同意？宅男真的是很好的結婚對像嗎？不妨留言講講感想。

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文章授權轉載自《香港01》