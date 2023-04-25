岳母玩當沖賠錢借高利貸 叫他辦信貸「以債還債」補無底洞

家家真的有本難念的經！一名網友在「靠北老公」發文表示，婚前女友的媽媽很愛玩股票當沖，常常賠錢，怕擔心違約交割就找自己借錢。後來輾轉得知，女友媽媽不僅借了高利貸，女友的存款也全被岳母敗光光，甚至要求女友辦信貸給她挪用，由於自己心疼女友的處境，最後決定辦兩個信貸「以債還債」，來幫女友母親還高利貸。然而婚後問題沒有改善，岳母常常叫他的老婆辦信貸，來供自己玩彩券和刮刮樂，等到老婆信貸額度沒了，又請原PO辦勞工貸款借錢給她。

原PO表示，當初自己非常體諒老婆的處境，所以願意辦信貸幫助岳母與老婆度過難關，即使因為自己信用不良，辦理信用卡屢遭打槍，但是他還是能夠體諒。可是每當跟岳母吵架之後，看到老婆偏袒岳母的行為，便覺得自己非常愚蠢，更認為自己沒有從這個家庭中得到溫暖，只有「自作賤，一廂情願。」他也表示，目前只剩下工作才能感覺到自己的存在，唯一能做的就是工作賺錢養好女兒，「將來女兒結婚，我不會跟女婿要錢，也不會叫女婿亂辦貸款。」

看完原PO文的遭遇，網友紛紛幫他加油打氣，「你老婆沒有為你著想」、「訴請離婚吧，這樣下去不是辦法，你能工作幾年？孩子還小，為了自己和孩子的未來自私一次吧，加油！」、「改不了就離婚吧！面對不知悔改的人，你自己遲早會得憂鬱症」、「辛苦了！這跟賭、毒一樣改不了，只能遠離。」

但也有人建議原PO好好跟老婆溝通，畢竟有女兒，雙親應該都不希望女兒複製岳母女友這一家的人生，也不希望女兒長大擔心自己的雙親， 如果一直把存款投入長輩的無底洞，未來也會拖累孩子。