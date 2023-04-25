你有錢就該照顧兄弟姊妹？黃大米曝「許多父母是共產黨」 網淚推中肯

親情這件事，常是人生難解的課題。作家黃大米在臉書發出驚人之語：「許多父母都是共產黨」，指出不少父母總要求經濟好的孩子，多照顧經濟弱勢的兄弟姊妹，甚至還會擅自分配孩子們的金錢。

黃大米指出，「共產黨型」的父母很會分配，但他們沒想過經濟好的孩子也是努力才賺到錢，孩子應該有權利決定如何花錢，而不該是配合父母的要求博愛家人。她說，他們並非不願意照顧經濟弱勢的家人，而是被認為「理所當然該出錢的感覺」總讓人受傷。人生的給予應該是自願的，而不是父母認為的「應該」，也不是父母該去支派的。

黃大米呼籲爸媽們管好自己的錢，多花在自己身上，和小孩互相尊重，不要壓榨支配。黃大米特別標註「#我可以付出，但你不能理所當然，得寸進尺」。

網友大呼中肯，「我可以給的心甘情願，你不能要的理所當然」、「敬佩妳精闢的譬喻，我目前與『共產黨』保持距離」、「友情也一樣，親情也一樣，都不能被理所當然的對待」、「感覺就是能者過勞的概念」、「他們覺得你是我生的，就要聽我的」、「經濟更好的連第三代也要照顧」、「有的父母還是金光黨」。

過來人身受其害，「父母不願意小孩的經濟彼此差太多，就會劫富濟貧」、「理所當然地剝奪你，再說你比較有本事，再賺就好了」、「經濟不好的很會動用父母情勒其他姐妹」、「提出疑問的時候，父母會說不要計較，到底是誰在計較了？」、「老母叫我付修理房子的錢，房子已登記在弟弟名下，還要我幫忙弟弟卡費」、「父母是記憶力時好時壞的共產黨，自己每個月給多少錢算得清清楚楚，但擅自作主分配的，完全忘光光不承認有這回事」。

也有人有異見，「理論上該如此，實務上有時很為難」、「也有不是財務好壞，而是柿子挑軟的吃，要有責任心的去扛放爛的，哥哥就是要照顧弟弟，說得理所當然」、「我覺得某部分也很重男輕女，如果是經濟好的男性不見得會被父母自主要求分配金錢」、「有時候收入高的那位，可能是成長期犧牲其他手足專供他一人的成果」。