老公愛賭博、公公叫不出嫁入4年媳婦名字 網友白眼：還不離婚

家家有本難念的經！日前一名人妻抱怨，她跟丈夫結婚4年了，育有2個孩子，但沒有辦婚禮也沒有婚紗照，坐月子中心還是自己出錢，在清明連假時，跟先生一起去掃墓，公公竟然連她的名字都叫不出來，整個家都是靠原PO撐起來的，讓她直呼「這段婚姻有什麼好留戀？」對此，多數人勸她「趕快離婚」。

一名女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，她跟先生結婚4年多，兩人生了2個小孩，但是沒有辦婚禮、沒有拍婚紗，也沒有求婚和蜜月。坐月子住月子中心是自己和娘家出的錢，公婆一個紅包心意都沒有，基本上我沒有花過夫家一毛錢。

原PO指出，4月清明連假時她回先生家掃墓，公公在祖先墳前連她的名字都叫不出來，支支吾吾許久先生才在一旁講出我的名字，回到車上委婉的跟先生說這樣我不太舒服，結果被臭罵了一頓，說有什麼好在意的，我憑什麼要讓人家記得名字。

這讓她難過表示「原來整天在社群平台直播記得自己每部片流量的公公，卻不記得我的名字是這麼理所當然的事。先生沈迷賭博，我一個人支手養家養他，做在多都這麼不需要被重視，反觀我那被他嫌棄到不行的家人，每年他生日還是會集體祝他生日快樂並要我轉達，甚至過年他都不認為需要跟我的家人吃飯，並退出我們家的家族群組裡，我不懂這段婚姻有什麼好留戀的」。

對此，多數網友吐嘈「可以放生了」、「養2個小孩還不夠？婆婆養出來的巨嬰妳還要養？錢多不是用在廢物身上的，妳要不要腦袋清醒點？」、「那就走啊，不然巨嬰妳還要養喔？」、「這種男人跟家庭，妳也要？」、「妳有能力養活自己與他人，那又何必看別人臉色，活得如此卑微呢？」、「妳都知道沒什麼好留戀的，現在妳不逃還想什麼？會賭博的人妳還嫁給他，這種真的不行」。