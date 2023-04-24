快訊

他驚這台Gogoro電動車塞6電池「馬力十足」！網曝真實原因解惑

整形、治禿頭就去土耳其？土國如何變成醫美旅遊聖地

PLG／合作13年御用按摩師是密醫？林書豪回應了

女自稱「帶球三個月」提驚人要求 人妻才發現被丈夫騙了三年

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太被小三逼離婚時，才發現丈夫已經外遇長達三年。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太被小三逼離婚時，才發現丈夫已經外遇長達三年。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇不倫事件爆發時，就算當事者意圖悔改，但已經造成的傷害，卻也可能就此補不回來。近來在日本，就有這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名秀美的35歲女性，過去曾在28歲時結過一次婚。丈夫是她大學時認識的一位男子，雖然畢業後兩人一度失去聯繫，但兩年後又再度重逢，正式交往結婚。

30歲左右時，秀美認為差不多該要有孩子了，但是丈夫的態度卻一直很猶豫，兩人也沒什麼行房的機會。有一天，當丈夫和其他男性友人外出時，突然有位女子按了秀美家的門鈴。

這位女子自稱是丈夫公司的後輩，並且單刀直入告訴秀美，表示她和秀美丈夫有一腿。兩人外遇的時間已經長達三年，甚至女子還已經懷有三個月的身孕了。女子要求秀美放棄婚姻，好讓她能夠和丈夫正式結為夫妻。

聽到這個消息，讓秀美感到有如晴天霹靂。後來丈夫回來，在當面對質下，也坦承了外遇的事實。為了冷靜下來，秀美決定先和丈夫分開，到朋友家暫居一陣子。接著秀美發現，雖然丈夫確實有不倫行為，但是女方懷孕則是捏造的，目的只是想逼秀美和丈夫離婚

經過一番波折後，丈夫決定和外遇對象斷絕往來，秀美也結束分居。然而因為外遇事件影響，使得她始終無法再次信任丈夫，最後也無法完全修補兩人的關係，只能決定離婚。

日本 離婚 外遇

延伸閱讀

一家存款見底「公婆卻常出國玩」 她一問才知老公偷送錢沒講

人妻遇高富帥搞外遇 某天發現他「高級車不見了」才知真相

懷胎5月撐不下去想住院 夫卻稱「客人才重要」讓人妻心死離婚

以為終於在交友軟體遇好男人 沖繩遊後曝一細節讓她恍然大悟

相關新聞

女自稱「帶球三個月」提驚人要求 人妻才發現被丈夫騙了三年

當外遇不倫事件爆發時，就算當事者意圖悔改，但已經造成的傷害，卻也可能就此補不回來。近來在日本，就有這麼一則感情糾紛。

金玉涼言

求學時，接受的是師長的教育；工作時，接收的是人生的教訓。

【生活趣聞】橙淨／很想？很像！

某個周日上午七點半，大女兒還懶洋洋地裹在溫暖的被窩裡，睡眼惺忪地看著她爸爸，呢喃細語：「我『很像』潤餅。」

【生活點滴】蔡佩君／在捨與得裡收穫愛

晚上手機傳來登登登的聲響，原來是好同事傳來照片，看了心頭一暖，眼眶也不禁濕潤。畫面裡，同事的女兒正專注地在昏黃燈光下串著...

【家庭好時光‧網路徵文】家副編輯室／記憶抽屜

時光長河悠悠流逝，總有許多或是閃耀或是黯淡的記憶始終鮮明，歡迎寫下收藏在你「記憶抽屜」裡的故事與我們分享。

【記憶抽屜‧網路徵文示範作】楚狂／蟲洞

隔天，我拉開抽屜。竟然是空的！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦