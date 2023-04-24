婚前直言不想生「很怕孩子哭叫」 未婚夫一句簡訊惹怒她

有些人沒有生育規畫，在交往期間、步入婚姻之前，都會向另一半坦言自己「不想生小孩」，如果不能認同這樣的價值觀，可以提前分開，不要耽誤彼此，讓彼此找到更適合的對象。有網友在Dcard以「突然不想嫁了」發文，表示自己不喜歡小孩子，很害怕小孩子哭叫的聲音，所以在結婚前就和男朋友說好婚後不生小孩。

該名女網友稱，去年底答應男友的求婚，一切結婚形式都從簡，不用下聘、迎娶、宴客，連婚紗費用都省下來，並預計下月20號要登記結婚，只是有一條件「就是不想生小孩」，可沒想到婚前卻被未婚夫傳簡訊說準婆婆問他們「要不要生小孩？」、「有沒有改變不想要小孩的念頭？」原PO直言，在自己的規劃裡，最少五年內、甚至十年，或者這輩子都不想要有小孩，之前明明就與未婚夫達成共識，而現在面對他詢問「有改變想法嗎？」直言自己「突然不想嫁了。」

網友們看了紛紛表示，「尊重自己也是尊重別人，畢竟婚姻是要過一輩子」、「結婚前一定要有婚前協議，以防另一半反悔」、「還沒講清楚前不要結婚，婚後避孕也要很小心」、「一定要踩好底線」。

不過也有網友緩頰，表示「對方不是在逼你生小孩，從對方陳述看來，他非常冷靜理性也很尊重你，只是再次詢問你的想法而已，就冷靜清楚地表達你地想法就好」、「男生只是試探性詢問，用詞也很謹慎怕你不開心。」、「我覺得長輩難免都會有這種期許，覺得不用過度反應，只要妳男友也是堅持不生，那就沒什麼問題。」