婆婆丟光家裡四角內褲！逼已婚兒穿1款式 怒嗆：不換就搬出去

每個人的生活習慣都不同，住在一起時就難免產生摩擦。日前一名女網友在網路上發文，表示婆婆因為發現已婚兒子穿四角內褲而當場暴怒，甚至把所有四角內褲丟掉，重新買一批三角內褲回來，「說不換回三角內褲就搬出去」，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「為了一條內褲即將被逐出家門」為題發文，她透露某天在曬衣服時，婆婆剛好經過就問了一句「曬在那邊的四角內褲是誰的？」她當下也沒有多想，便回答是老公的內褲。沒想到婆婆卻當場暴怒，逼問「是誰買的四角內褲？」

原PO回憶剛和老公交往時，發現他竟然穿三角內褲，「我真的笑出來，沒有批評穿三角內褲的意思，因為我個人比較喜歡四角內褲，看起來比較成熟的感覺，連兒子也喜歡四角內褲」。原PO無法理解為何婆婆會如此生氣，還把四角內褲全部丟掉，重新買一批三角內褲回來。

原PO表示老公讀書住宿舍時，就發現身邊同學大多都穿四角內褲，於是自己也跟著買來穿穿看，結果感覺比原本的三角內褲舒服許多，但因為婆婆很反對，所以他只好在學校穿四角內褲，回家時就換成三角內褲。原PO坦言老公以為婚後就不會被干涉，「結果也是氣炸，婆婆說不換回三角內褲就搬出去，所以我成功可以搬出婆家的大功臣居然是一件四角內褲」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很明顯妳婆婆的控制程度非常強…快分開住，兒子都多大了，還管他穿什麼內褲？」、「搬出去也好，估計就是認為兒子被搶的婆婆」、「天啊…管很多就算了，連內褲都可以管，超可怕，兒子都大到娶老婆了欸」、「這理由也太好笑，該不會是婆婆以前被穿四角內褲的男人傷害過」、「婆婆太無聊了吧」。