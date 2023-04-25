產後該住月子中心嗎？網推「這優點」勝過在家坐月子



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「月子中心」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大月子中心優點。

懷胎十個月是非常辛苦的過程，孕媽咪們除了要承受許多不適，也會面臨身心的巨大轉變，因此產後「坐月子」調養身體變得尤為重要。但是，對於要在家休息、抑或是住進月子中心，成為網友的討論焦點，當中不少新手爸媽便選擇月子中心，讓孕婦和新生兒接受專業人士的照護和協助。接著就來看看住月子中心有哪些優點吧！

美味「月子餐」營養均衡又豐盛 專業「衛教課程」照顧寶寶好上手

▲ 網友熱議的六大月子中心優點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 月子餐點營養均衡

觀察近三個月內針對「月子中心」的相關話題討論，發現可以吃到廚房直送的「月子餐」是許多網友的首要考量因素，因為多數月子中心會聘請營養師，調配均衡營養的菜色，也會任用專業廚師烹製滋補美味的佳餚，為產婦們調養身體。就有從月子中心回到家的網友分享「月中的月子餐真的好吃，回到家還會想念」，引起許多網友共鳴「坐月子的都在期待吃飯時間」、「吃了三十天的月子餐，氣色比懷孕前還好」。

NO2. 產後身體照護

孕媽咪們在生產過後，身體都會非常虛弱，而月子中心就有護理人員提供專業照護，每天量血壓、體溫，觀察傷口的復原狀況，以及協助檢查子宮有沒有回到正確的位置等。日前就有網友在部落格分享「月子中心會有醫師固定巡診，自己能受到完善照顧真的很安心」，並提到「自然產後護理師會教怎麼按摩子宮」，認為有專業的護理人員陪伴，才不會在面對身體狀況時手忙腳亂。

NO3. 提供專業衛教知識

新手爸媽們面對寶寶時總會有些手足無措，這時月子中心就會提供衛教課程，包括如何幫小孩洗澡和按摩、新生兒疫苗施打、解決紅屁屁問題等；也有針對孕婦產後困擾所開設的課程，像是學習母乳哺育知識、矯正產後骨盆痠痛，和有助於恢復身材的瑜伽練習。有住月子中心的網友表示「月子中心有教怎麼拍嗝，和寶寶吐奶時要怎麼辦」、「寶寶照護問題都有專業護理師提供解答，連回家的照護方法都會一併說明」，覺得相當實用，讓沒經驗的爸媽在離開月子中心後，可以無痛上手照顧寶寶。

NO4. 關注產婦心靈健康

新手媽媽對嬰兒照護相當陌生，在幫寶寶洗澡、餵奶時也不免會感到緊張焦慮，若是又遇到傷口疼痛、無法獲得充足休息、親戚對育兒問題指手畫腳等狀況時，就很容易得到「產後憂鬱症」。然而，多數月子中心的專業照護，不僅能夠解決上述煩惱，也會有護理師定期關心產婦的身心狀況，及時發現問題並提供心理諮商服務，就有網友表示姊姊產後在家坐月子，經常被婆婆刁難，還要操勞照顧寶寶，最後身心都出狀況，感嘆「早知道要選擇月子中心」。

NO5. 寶寶獲得完善照顧

新生兒容易有黃疸、紅疹、泌尿道感染等問題，夜晚也會因為各種狀況啼哭，這時月子中心就能提供很大的幫助，有持專業執照的護理人員輪班照護，發生狀況時也能及時發現、及時處理。此外，部分月子中心還會安排小兒科、感染科醫師巡診，給寶寶全面保障，不少網友都曾表示「選擇有醫師巡診的月子中心，給寶寶最大的保障」、「寶寶發生狀況會有人及時發現，真的很安心」。

NO6. 產後充分休息復原

孕婦在生產後需要充足的休息，有網友就提到「在家坐月子的話，吃完飯也不好意思都丟給婆婆洗」，最後自己仍要碰水做家事，反觀在月子中心可以有安靜不被打擾的空間，就算孩子不在身邊也可以放心，引起許多網友認同留言「半夜不用起來餵奶，晚上睡得很香」、「在月子中心如果有點累或憂鬱，就可以把寶寶交給嬰兒室」，直言「月子中心對爸媽最好的幫助就是24小時托嬰」。

孕婦產後最重要的就是「坐月子」休養，有的人會請家裡的長輩幫忙，部分人則會選擇請月嫂或月子中心，無論是哪個形式，都是要讓孕媽咪們得到充分的休息與照顧，才能在未來有精力給寶寶最好的陪伴。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「月子中心」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/09-2023/04/09，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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