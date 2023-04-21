每天被婆婆罵還遭公公小叔性騷擾…人妻連夜逃離夫家斷絕往來

結了婚之後，老婆與夫家的相處問題，有時夫家仗勢欺人，容易是糾紛的開端。近來日本媒體，就報導了一起因此斷絕婚姻的感情案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「美千代」的47歲女性，當初在27歲時，嫁給一位大她5歲的男性。對方是家族的長男，在老家附近的工廠工作，平時也都住在老家。美千代也只能跟著丈夫，一起在夫家裡生活。

然而，夫家一家人對美千代的態度卻很差。不只婆婆動不動對她指指點點，公公和小叔甚至還有偷摸她的性騷擾行為。即使美千代和丈夫反映這件事，丈夫卻會叫他不要抱怨，還說大家這樣熱熱鬧鬧的比較好。或者美千代當場對性騷擾表達不滿，還會被婆婆訓斥「怎麼可以對家人大小聲」。

由於美千代在20歲的時候，雙親就已經天人永隔了，因此也沒有老家可以避難，只能孤獨一人忍受夫家的荒唐待遇。有一天，她又和丈夫大吵一架，於是一時氣不過，就連夜拿了錢包，直接離開夫家。

美千代先是在旅館投宿，但因為身上什麼也沒有帶，遭到館方的質疑。眼見旅館人員叫了警察找上門，美千代於是偷溜出旅館，最後投靠一位在關西居住的朋友。所幸那位朋友很關心美千代的狀況，不只提供她住宿，帶著她去看精神科治療，還介紹了律師幫她處理婚姻狀況。

最後美千代成功和夫家斷絕關係，還得到了一筆慰問金。唯一的遺憾，是她的小孩就此留在夫家。如今離婚已經十幾年了，算了算小孩也該到上了大學的年紀，但美千代一想到過去的遭遇，就對追尋幸福感到遲疑，因此至今仍維持單身的狀態。