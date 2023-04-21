40歲了單身又沒正職 日女遭諷「老太婆」害怕孤單的未來

現代人晚婚，甚至不婚的人口越來越多。有時就算本人有意願，但是也可能因為遲遲沒有好姻緣，最後不知不覺過了適婚年齡。近來日本媒體，就報導了一則女性單身的案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名佐保里的40歲女性，當初大學畢業後找工作不順利，雖然工作了幾年，不過一直都是派遣或是約聘僱人員。由於她的老家本來就在東京內，交通也還算方便，所以一直以來都住在家裡，和父母一起生活。

就這樣過到了30歲，佐保里認為這樣下去不行，想要找個人結婚嫁掉。平時她也會去公共體育館活動，打打桌球或做瑜珈，也在那裡認識了一些人。可到頭來，終究是沒有發展出什麼像樣的關係。

結果，佐保里都已經要奔四了，還是沒有能夠結婚的對象，甚至還被年齡相近的朋友揶揄，說她現在已經是「跟老太婆沒兩樣」了。眼見父母也都70多歲，未來肯定得遇到照護問題。等到父母亡故之後，就換佐保里只能一個人照顧自己，一想到自己未來年老力衰，經濟又沒有保障的未來，就讓她感到非常的不安。