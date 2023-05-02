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【就業之路迢迢】陳香彤／就業之路迢迢：工作的各種樣態

聯合報／ 文／陳香彤
圖／Emily Liu
圖／Emily Liu

為什麼心智障礙者需要工作？

身為成年人，出了校園，理所當然就是進入社會謀職。但，對於那些結束義務教育，仍沒有謀生能力，甚至一輩子都需要他人照顧的心智障礙者來說，「就業」很可能是遙不可及的夢。

由於無法進入一般職場，部分家長選擇讓他們進入身心障礙機構，由專業的教保人員照顧他們的生活作息，培養他們自我照顧的能力。我就是在這樣的機構裡，從事社工的工作。

在我任職的「崇愛發展中心」，會為成年心智障礙者提供日托與夜間住宿服務，也訓練他們做簡單的工作。許多人聽到這，會好奇問我，為什麼心智障礙者需要「工作」呢？事實上，儘管他們確實無法像我們一樣去上班，但假如放任他們整天無所事事，長期下來很容易造成各種功能退化，且某些心智障礙者欠缺安排日常生活的能力，太過無聊反而容易自傷、傷人，甚或出現破壞物品等情緒行為，若能安排每天固定的工作，不僅可以穩定情緒，也可以讓他們從中獲得成就感。

崇愛提供的任務很多元，能力較好的可以做技藝陶冶，如烹飪、清潔。以烹飪班成員為例，他們要負責製作全機構人員的便當，從切菜、洗菜、炒菜、裝便當，一直到事後的器具清潔、環境打掃等。其中有位資深老鳥「小姵」最為厲害，機構裡誰請假、誰不吃便當，統統逃不過她的法眼，訂購數量跟便當盒數量不一樣的時候，還會逐一去確認。她對廚房的工作流程非常清楚，要是哪一天她請假，失去核心的廚房經常會變得手忙腳亂呢！

至於清潔隊，則負責打掃公寓大樓的公共空間。其中的資深隊員小辰，來自單親家庭，家裡經濟狀況較吃緊，所以他都把賺到的獎勵金用來支付自己在崇愛的費用。每次看到他自己付費時，我就會感受到他對這份工作的驕傲。

其實，不只是小辰，隊上還有一位「阿超」也受到獎勵金的鼓舞。他本來因為容易躁動，一直待在中心，某次恰好碰到一個打掃機會，便隨隊外出服務。儘管工時不長，但也獲得了應有的獎勵金，他把那筆錢交給爸媽，爸媽激動地一直感謝教保員－－他們從來沒想過，需要自己照顧一輩子的孩子，也有拿錢回家的一天。

家長們的感動全寫在臉上

除了烹飪與清潔，崇愛還有一組服務對象專門做家庭代工。看似簡單的代工，會因為每個人的認知、手部精細功能不同，需要拆解成好幾個步驟，讓適合的人做適合的步驟，變成一條小小的生產線。

我記得某次代工組的爸媽到機構聚會，代工組決議將那陣子賺來的錢請爸媽吃豆花，雖然是很便宜的小點心，但家長們的感動全寫在臉上。

當然，中心裡也有需要他人協助如廁、洗漱的心智障礙者，他們的工作就是「防止退化的操作活動」。比如教保員幫他們設計了工作盤，只要到了工作時間，他們就會拿自己的工作盤來做，不論是用夾子夾紙板、將豆子夾到另一個空碗，或是將小積木依顏色分類，都是他們的工作內容……這些看似簡單的動作，實則要耗費他們許多心力，才能完成交辦的每一項任務。

有一位在機構待了三十年、不會說話的自閉症患者小安，因為不喜歡與人接觸，每天都在專屬的辦公隔間看書報。但一到了「工作時間」，他就會開始動手操作，將零錢投入存錢桶，完成教保員設計的手部肌肉訓練。後來，由於小安經常表達想吃水餃，教保員又幫他開發了新工作——擦玻璃；只要認真擦玻璃，每天都可以領錢，錢存夠了就可以去買水餃來吃。此後，每次吃水餃時，小安就會露出幸福的笑容。

我所接觸的心智障礙者，大都非常喜愛工作，也很認真看待自己的工作。我想，他們雖然沒有辦法賺大錢，但踏實度過每一天，從中獲得成就與滿足，或許就是他們快樂生活的祕訣。

邀請您參與第一社福「身心障礙者服務」，詳情請見：https://www.diyi.org.tw/，劃撥帳號：05175271，戶名：財團法人第一社會福利基金會，或撥捐款專線：02-27224136。

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