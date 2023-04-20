軟爛女友辭職寄生！每天耍廢「靠他幫擦澡」 分手後更扯真相曝光

能夠和前任和平分手是一件很幸運的事，若遇到糾纏不休或一直騷擾的另一半會相當困擾。一名網友表示，前女友因換工作加上租約到期，因此搬到他家一起住，沒想到對方不僅沒找到工作也不打掃家裡，甚至連洗澡都不洗，還要他去幫忙擦澡，分手後才發現前女友竟用他的名義和親朋好友借錢，令他相當崩潰。

一名網友在臉書社團「和前任的那些事（匿名）」發文，他和前女友原本是在同公司不同單位的同事，因某次專案被分配在一起，後來漸漸產生感情才開始交往，後來前女友說想換工作再加上房租租約到期，臨時找不到房子，想搬去跟原po住，等工作穩定就會搬走，原po心軟就答應她了，但沒想到這卻是惡夢的開始，「請神容易，送神難」。

前女友離職後，一開始她很積極地每天都再找工作，但一個月後，原po開始發現不太對勁，因為前女友從來沒出門面試過，每次問她是否找到工作了，她卻總是說，「公司叫她等通知」，再過了一個月原po再次詢問，她卻大吼，「你幹嘛每次都叫我趕快去上班？我就再等公司通知啊！又不是不上班！每天一直問，你真的很煩人！」。

原po忍無可忍地回嗆，所有開銷都是他花錢，前女友不僅不打掃家裡，每次吃完東西就亂丟還不洗澡，每天都在追劇或玩遊戲，「你說你在等公司通知？那你跟我說，是哪個公司？我現在打給她們問！」，沒想到前女友就開始大哭，哭到鄰居以為他家暴，令原po相當無奈，甚至偶爾還要趁前女友睡著後幫她擦澡，「因為不幫她擦澡，她一個禮拜才洗一次」。

最誇張的是，前女友去染髮，店家交代三天後再洗頭，結果她因為染特殊色怕掉色居然整整一個月沒洗頭，直到最後原po終於受不了和對方提分手，結果發現前女友用他的名義跟他爸媽借錢，還跟他們的共同好友借了10幾萬元，請前女友還錢，對方卻表示，「幹嘛要還？是那些人自己要借你的」，並要原po自己還錢，後來原po搬家後，前女友還去公司騷擾他，連換新工作也是，最後換手機和搬到外縣市工作才終於脫離對方，但前女友卻變成每天騷擾他爸媽，「我到底要怎麼樣才能擺脫這個所謂的前任？」。

網友紛紛表示，「哇塞…你脾氣太好了」、「嚇屎人了，看到幫她擦澡我以為你是禮儀師」、「我一度懷疑女方是癱瘓了嗎」、「哇塞～只能說愛情真偉大」、「這種忍耐力太令人佩服」、「擦澡那個真的扯，你有考慮轉行做長照嗎？感覺很上手」、「其他都還能接受…一個禮拜不洗澡太猛了，睡覺都會覺得旁邊的不是女朋友是…」、「太可怕了，竟然懶成這樣…這是所謂的恐怖前任」、「好荒謬，ㄧ個月才洗頭，1星期才洗一次澡，生活習慣這麼差，噁爆了」、「擦澡？我想你們繼續交往下去，你應該可以斜槓兼職做看護了」。