許願失敗怎麼辦？找出「這個關鍵」 再許下一個願望吧

許願失敗乃是再正常不過的事，總不能因為許願失敗就不再祈求想要的人生，害怕不成願就不願意再嘗試，這也許就是許願失敗最大的主因！

前面的章節不斷提醒，許願成功要的條件其實非常多，並不是內心想要什麼，講出來再被動等待神靈幫助，以為奇蹟發生就能讓願望達成。只要有一個因素沒有達到，願望的發展就完全不一樣，所以不斷嘗試並了解許願的規則，以及不斷探索個人真正的需要，才真的有機會許出成功的願望。

嘗試的過程中一定會有失敗的願望，只要能找到失敗的原因，下次就會避免再許一樣的願望，才更能適時調整願望的狀況。

不少人的心願都是擁有自己的房子。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

很多人常會許願「在今年買下一間喜歡的房子」，這個願望很普遍，但更多的是幾年過去了，願望依舊只是盼望。願望之所以無法達成，失敗的因素包括： 頭期款不足、想要的跟能買的物件差太多、待在父母家住得太舒服，捨不得拿錢出來買、錢卡在股市裡，不甘心認賠殺出等等。

各種願望會失敗的理由，稍微分析一下，都能夠猜得出來，但是不肯面對真正的問題，看到誰又買到新房，拍下漂亮的照片貼在社群上面，讓你心生羨慕，於是又再寫下「今年我一定要買到房子」的願望。

日復一日，房子依舊沒有買成，許下這個願望的人，問題還是沒有改變。願望失敗雖然很正常，但是如果一直重蹈覆轍，很大一部分的原因其實就是害怕改變。或者這個願望也並非是你真的渴望的，就算不能達成也無所謂。

過新年時你許下哪些心願？ 想要減肥成功、學好英文、變得健康、事業與財富雙收……但是每個願望背後，需要花費的精力跟資源可不少，少了這些準備願望失敗也就再正常不過了。

《許願I wish：從起心動念到得償所願的10堂課》。圖／尖端出版提供

許願失敗該怎麼辦？應該是找出失敗的原因，然後針對失敗的因素，再次重新許下願望，讓願望更精準。

比如：「能瘦身成功」改成許願「找到減肥的動機，並且用健康的方式瘦下十公斤」，或許就可能遇到你心儀的對象而你願意為他控制飲食。或者，你想要「學好英文」，可能因為有機會認識外國朋友，或工作上有了需要說英文的需求，讓你決心認真去學英文，你的目標變成了希望能「溝通無礙」。誰知道宇宙會怎麼幫你下訂單，但是至少你補充了一個願望，你需要一個強烈的動機。

失敗為成功之母，這個道理也適用許願，所以不要放棄，從失敗的願望找到問題的癥結點，再針對問題重新許下願望，這反而是幫助你願望成真的好機會，讓你重新看到問題。最怕的就是不願意面對失敗，卻一再用漫不經心的態度許下一樣的願望，失敗了卻不肯檢討，那麼這種失敗的狀態，就完全無法對願望成真有任何幫助了。

許願練習

記錄失敗的願望 記錄你長期以來一直許卻始終沒有達成的願望，為什麼在失敗的願望原地踏步怎麼久呢？不斷幻想願望會成真，但在生活上卻毫無進展，這是多麼讓人挫折的事， 但是其實只要好好檢視失敗願望的癥結點在哪裡？不要逃避個人的問題，重新安排願望的順序，失敗的願望也會是幫助你成功的機會。 長期以來，我一直想達成卻都失敗的願望？ 為什麼會失敗？我能替我的願望做出什麼新的行為。 改寫失敗的願望，會變成什麼新的願望呢？

(本文摘錄自《許願I wish：從起心動念到得償所願的10堂課》，尖端出版，未經同意禁止轉載。)