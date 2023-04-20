從小打罵教育長大…男教師坦承性向 94歲硬漢外公「一句話」淚灑全網

出櫃對同性戀朋友們是相當困難的事情，想光明正大地愛一個人，卻要在意世俗眼光，尤其面對傳統家人，出櫃更是不敢直言，深怕家人無法接受。可就有網友在Dcard分享自己的出櫃過程，歷程滿滿洋蔥味，淚灑全網，讓網友們直喊：「有洋蔥！」

日前一名男教師在Dcard寫出自己的出櫃歷程，表示自己是個由既傳統又大男人主義的外公養大，小時候對原PO的管教方式非常嚴格，希望原PO是言行舉止、餐桌禮儀、學術教養、為人處世都要非常優秀，並且要成為平輩的楷模。可原PO當時正值叛逆期不服管教，加上成績一直都不理想，便常常被外公打罵，甚至還會用「撿角」來辱罵原PO，讓PO很不能諒解自己的外公。

而在前幾年的大甲媽祖遶境時，原PO特地回家看廟會，外公看到許久沒有回到老家的原PO還主動搭話，讓原PO感到意外，覺得外公的態度變得非常柔順，不像以前那麼嚴厲。外公還問：「都要30歲了，到了要娶妻生孩的年紀，以後結婚了生小孩，年紀也不小了。」沒過多久，原PO外公話鋒一轉，又突然問道：「還是你喜歡男生？」

原PO文敘述，自己當時只是愣愣地在旁看著外公，不知道該是點頭還是搖頭，外公抬頭看了看掛在牆上的外婆肖像，緩緩走到一旁，在神桌上拿起幾炷香，點燃後向外婆的神主牌拜著。而後表示：「喜歡男生也沒有關係，我已經老了，不知道你們現在的年輕人在想些什麼，可是，只要你喜歡就好。」並且還說說出一句：「我把你養這麼大，不是要你光宗耀祖，是希望你過得開心。」直接淚灑全網。

原PO提到，今年外公已經94歲了，大甲媽祖遶境活動也將開始，親人打電話要原PO回去熱鬧一下，順便探望外公。

親人和原PO文說：「今年大甲媽祖要回來新港嗎？月底起駕喔！」還和原PO表示：「阿公想看你的男朋友，問你要不要結婚了，他說他老了，他想看你風風光光的結婚，希望能牽著你的手步入紅毯，把你交給你心愛的男人，過上幸福的日子。」

全文淚灑全網，網友紛紛表示：「看個Dcard為啥要讓我淚流滿面啦！」、「眼淚流出來了」、「哭爆」、「這太感人了啦！」、「你現在有很棒的阿公，祝福你！」

更有網友勸原PO文：「你趕快結婚啦！」、「可以結就快點結吧！不要讓老人家有所遺憾！」