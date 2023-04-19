跟公婆住很難嗎？ 過來人分享經驗：婆媳問題難解

常聽長輩說，結婚其實不只是夫妻2人的事，更是2個家族的事情，尤其兒子媳婦要跟公婆一起住，婆媳相處模式，有時更是一場夢魘。有網友在Dcard以「跟公婆住，離婚了」為題貼文告知「最近離婚了，終於解脫跟公婆住一起的夢魘，很開心終於解脫」，同時也認清前夫的態度讓她心寒至極，這樣的人確實不能給原PO一輩子幸福，慶幸離婚了。

原PO貼文中表示結婚前已經跟前夫有共識，自己不能懷孕、要去讀書，另外就是不跟公婆住一起，公婆也說不喜歡一起住，可去住另一間房子。結婚後，前婆婆送原PO幾件衣服、包包和一個玉環，並說衣服不喜歡不要退還，她會不高興，所以衣服就束之高閣。而前公公是超級獨裁者，必須按照前公公的方式過他認為快樂的生活，他更用PO文者「有工作，以後有小孩、讀書壓力」的理由不讓原PO去讀碩士。原PO跟前夫提要搬出去住，前夫以搬出去開銷也大，以後會變很窮很窮很窮為理由回絕。

因為爭執、衝突不斷，前公公要原PO的爸媽把她帶走，說不適合住他家，前夫也沒說什麼。搬回家後，前夫打電話要求簽財產分開制，才會搬出去住，並由原PO當承租人，或者離婚二條路選。原PO聽前夫這麼說心裡結冰，這跟當初說的夫妻財產共有制不同，覺得這樣的男人應該可以放生，所以就選擇離婚一途。

有網友看完貼文後，馬上留言回應「恭喜原PO脫離苦海，我也是曾經交往到論及婚嫁，覺得一定會因為公婆離婚而先止損的人，真的不要輕易結會離婚的婚」、「恭喜妳離婚了，記得灑個鹽，吃個豬腳麵線喔」、「說實話這男的就是媽寶男，還好早點離婚」、「恭喜妳，看起來真的好可怕」，更有網友說「妳太晚po文了，他們這樣是家暴，起碼也要讓他們留案底。我有個朋友也是小學老師，她前夫也是會激怒讓她崩潰，然後報警，警察來了只看到失控的媽媽！後來離婚了也過得很好」。

有些強勢的網友直言建議「這種公婆我會直接開口修理，我覺得妳媽都沒罵回去，也不是一個好家長，女兒被欺負，是一定要找對方算帳，簡單來講妳們太軟弱，以後也別結婚」、「看完後還好妳清醒了，這種男的他只適合跟他爸媽生活一輩子，永遠的爸媽寶」、「尊重長輩也要看對象，不是只要是長輩就可以無限上網，好的長輩我們可以接受，但爛長輩，也不用跟他客氣」。

原PO最後提醒計畫結婚的人，「特別是女生要冷靜想清楚」，並且告知網友們因自己的這段婚姻，雖然婚離了，但「目前還沒完全走出來，之後要去諮商」。

根據內政部統計，我國110年離婚/終止結婚對數（按發生日期統計）計4萬7,888對(不同性別4萬7,381對，相同性別507對)，較109年減少3,722對（-7.2％），連續4年下降；其中以雙方皆本國籍者占86.4％最高，與非本國籍聯姻者占13.6％。110年離婚/終止結婚者之婚齡中位數為8.0年，即半數離婚者婚齡未超過8年；婚齡結構中，以結婚未滿5年者占34.7％最多，亦為近10年來比率最高，5~未滿10年者占23.4％居次。