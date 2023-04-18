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一道菜毀婚事！準婆婆見蝦子上桌翻臉走人 哭訴「不受尊重」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名與男友論及婚嫁的女網友，因為準婆婆看到一盤蝦上桌，導致婚事告吹。 圖／Ingimage
一名與男友論及婚嫁的女網友，因為準婆婆看到一盤蝦上桌，導致婚事告吹。 圖／Ingimage

結婚從來不是只有兩個人的事。一名女網友與男友論及婚嫁，兩家人一起用餐討論婚事，沒想到卻因為上了一盤蝦子，導致準婆婆不悅離席，不僅現場氣氛尷尬，兩人也結不成婚。

這名女網友在「匿名公社」披露婚事告吹的經過。她提到，由於男友的媽媽對蝦子等甲殼類過敏，因此男友從小家裡的餐桌上都不曾出現過這類海鮮，一直到他長大外食才發現，原來蝦子那麼美味。

發文者的家庭則跟男友家相反，全家都愛吃蝦，所以他們最常約會的地方也是海鮮快炒店。

日前為了兩家人商討婚事，女方的爸爸特地預訂知名餐廳，也點了一道蝦子，孰料一看到蝦子端上桌，準婆婆立刻起身走人，男友爸爸見狀急忙向發文者爸媽道歉並趕緊追上，後來媒人甚至來電說「婚事不用談了」，因為男友媽媽哭著說不受女方家尊重。

而男友先是責怪發文者「怎麼可以上蝦子」，後來又說「我們直接登記就好不要在意」，讓她難以接受，她認為「結婚是兩家人的事，從來就不是兩個人的事」，難道只登記不辦婚禮，以後就沒有婆媳問題嗎？她不禁懷疑自己當初為何愛上男方。

看完事情經過的網友們，也是一面倒不認同這位準婆婆的行徑，直呼她根本是「老公主」，「這婆婆有尊重其他人喜歡吃蝦嗎？只考慮到自己」、「幾十歲的人也該懂得人情世故，親家怎會知道妳個人的飲食禁忌」、「會有這樣的表現，代表這媽媽本身就十分自我中心，而且不懂得尊重人，直接離開也表示無法溝通」。

許多人也安慰她無需惋惜，「這種老公主，以後有得妳受，現在設立停損點，妳損失可以少一點」、「這麼強勢的準婆婆，妳嫁過去也不會有好日子過，什麼時候踩雷都不知道」、「還好一盤蝦可以看清一切，很便宜很划算，結婚才是悲劇的開始」、「這種婚不用結，為了一點小事情就讓場面那麼難看」。

但也有人懷疑事情並不單純，「只是為了一盤蝦子嗎？確定不是其他問題？」、「藉機反對，小事大化而已」、「親家可能找到可以不讓小倆口結婚的理由了，等到最後一刻終於等到了」、「故意來給妳們下馬威的啦！有沒有蝦她根本不在意，在意的是要讓妳全家知道誰是老大誰說了算」。

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一句好話

什麼都要爭一口氣，只會惹來一肚子氣。

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