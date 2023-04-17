人妻遇高富帥搞外遇 某天發現他「高級車不見了」才知真相

在感情之中，發生外遇是一件嚴重的行為，無論過去累積了多少，都有可能因為出軌而一夕改變。近來在日本，就有這樣的一則婚姻糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名彩香的25歲女性，20歲時就已經結了婚。丈夫是從小學就認識的一位男性，兩人在高中時正式交往。由於兩人都出身於地方的小農村，身邊本來就有很多從小一起長大的朋友，大家在畢業後就迅速結婚，也一直都是很正常的事情。

後來，丈夫因為就職的公司倒閉，所以決定要到東京工作，彩香也跟著丈夫來到東京。為了打發時間，彩香接觸到了交友app，本來想說純粹玩玩就好，結果透過交友app，她認識一了一位悠馬（化名）的男性。

悠馬外表長得很高，又自稱擁有高學歷、高收入，儘管大了彩香八歲，但各種好條件都讓彩香非常心動。兩人的關係變得越來越親密，悠馬還曾經開著高級車，載著彩香一同出遊。就在彩香陶醉於約會氣氛時，坦承自己其實已經結了婚，沒想到悠馬也是一樣，雙方都是處在不倫關係中。

不過有一回，彩香拜託悠馬載他時，悠馬卻是開著普通的車子前來。儘管悠馬說之前坐的高級車借朋友了，但仍引起彩香的質疑。就在調查過後，發現悠馬自稱從名校畢業，還在知名企業上班等等經歷，全部都是捏造的。兩人因此吵得不可開交，最後當然也彼此決裂。

然而，彩香這時發現自己本來的丈夫，也出現了外遇的狀況。而從小一起長大的丈夫，之所以會出軌，也是因為察覺彩香開始外遇，感情生變而導致的。最後彩香只得和丈夫離婚，在東京想辦法求職，過著孤單的一人生活。