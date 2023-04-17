快訊

飼主險淚崩！賣水果被刷負評無奈下架 阿金不知情「仍賣力裝箱」

蘋果電腦危險了！駭客出macOS首款勒索軟體 「這款」處理器全陷危機

評／美英澳聯盟合作發展潛艦 劍指中國這項罩門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻遇高富帥搞外遇 某天發現他「高級車不見了」才知真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太以為在交友軟體上遇到高富帥，但最後卻發現對方的資歷幾乎都是假造的。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太以為在交友軟體上遇到高富帥，但最後卻發現對方的資歷幾乎都是假造的。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在感情之中，發生外遇是一件嚴重的行為，無論過去累積了多少，都有可能因為出軌而一夕改變。近來在日本，就有這樣的一則婚姻糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名彩香的25歲女性，20歲時就已經結了婚。丈夫是從小學就認識的一位男性，兩人在高中時正式交往。由於兩人都出身於地方的小農村，身邊本來就有很多從小一起長大的朋友，大家在畢業後就迅速結婚，也一直都是很正常的事情。

後來，丈夫因為就職的公司倒閉，所以決定要到東京工作，彩香也跟著丈夫來到東京。為了打發時間，彩香接觸到了交友app，本來想說純粹玩玩就好，結果透過交友app，她認識一了一位悠馬（化名）的男性。

悠馬外表長得很高，又自稱擁有高學歷、高收入，儘管大了彩香八歲，但各種好條件都讓彩香非常心動。兩人的關係變得越來越親密，悠馬還曾經開著高級車，載著彩香一同出遊。就在彩香陶醉於約會氣氛時，坦承自己其實已經結了婚，沒想到悠馬也是一樣，雙方都是處在不倫關係中。

不過有一回，彩香拜託悠馬載他時，悠馬卻是開著普通的車子前來。儘管悠馬說之前坐的高級車借朋友了，但仍引起彩香的質疑。就在調查過後，發現悠馬自稱從名校畢業，還在知名企業上班等等經歷，全部都是捏造的。兩人因此吵得不可開交，最後當然也彼此決裂。

然而，彩香這時發現自己本來的丈夫，也出現了外遇的狀況。而從小一起長大的丈夫，之所以會出軌，也是因為察覺彩香開始外遇，感情生變而導致的。最後彩香只得和丈夫離婚，在東京想辦法求職，過著孤單的一人生活。

日本 外遇 結婚

延伸閱讀

莫名其妙「為了滷味離婚」拋棄8月身孕老婆 網歪樓：滷味哪裡買？

以為終於在交友軟體遇好男人 沖繩遊後曝一細節讓她恍然大悟

為丈夫盡心做飯20年 換來一句「不煮又沒差」讓她絕望心死

一家存款見底「公婆卻常出國玩」 她一問才知老公偷送錢沒講

相關新聞

人妻遇高富帥搞外遇 某天發現他「高級車不見了」才知真相

在感情之中，發生外遇是一件嚴重的行為，無論過去累積了多少，都有可能因為出軌而一夕改變。近來在日本，就有這樣的一則婚姻糾紛。

姓「操」爸爸替孩子取名超尷尬 網幫取這2字獲激讚好名：太絕了

稀有姓氏取名真的絞盡腦汁！有人妻於網上發文指，其丈夫姓「操」，由於感到「操」字有些尷尬，正為孩子取名感到煩惱，遂向其他網求救。網友看後創意盡出，「操曹」、「操萌（女孩子）」、「操帥」，也有人認真研究建議改做…

【繁花盛開──台積電青年學生文學獎20周年 新星作品展9】方子齊／藍眼睛

一片黑暗的城市，只有主要幹道仍有街燈。不穩定的網路中，我憑著跨海問來的經緯度座標前進。一旁頹圮的大廈，第二層樓的招牌向前...

繁花盛開 2023第20屆台積電青年學生文學獎 5月11日截止收件！

主辦單位：

【慢慢讀，詩】宋明煒／霜降

不覺間，冷從邊角爬進來了

【生活趣聞】江清香／理性與感性

春雨綿綿，趁著暖陽乍現，趕緊把厚重的棉被搬出去攤在太陽下，好好接受陽光的洗禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦