《不夠善良的我們》：情愛面前的善良，究竟是成全？還是畏懼？

《不夠善良的我們》由徐譽庭編導，林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演，備受各界期待。

由公視製播、台灣大哥大共同出資製作的最新電影影集《不夠善良的我們》，由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東將攜手演出，該影集由編劇徐譽庭編導，預計將於2023年底上檔。

林依晨與許瑋甯在影集中將飾演糾纏了12年的情敵，藉雙女主的情節安排隱喻著「在跑道上一路往前的我們，雖專心看著前方，但當我們察覺旁邊越過的黑影時，卻總是忍不住望向了另一個跑道的敵人，有時她激勵了我們更加賣力，也或許我們因分心而絆倒了自己。」

擅長細膩寫實風格的編劇徐譽庭，將與觀者一起辯證在「情愛面前的善良，究竟是成全？還是畏懼？」

林依晨突破自我，扮演第三者的心境轉折

圖／林依晨突破以往的形象，在《不夠善良的我們》扮演第三者。公視

事實上，耗時一整年才完成8小時劇本的《不夠善良的我們》，曾一度找不到導演，包括《俗女養成記》導演嚴藝文也曾接過徐譽庭的邀約電話，但直接被婉拒，最後在公視的遊說下，本想回歸劇本創作的徐譽庭才決定親自上陣擔任導演。

《不夠善良的我們》全劇由林依晨和許瑋甯一次意外的「撞衫」事件展開，同月同日生的兩人不只愛上了同一個男人，還經常買了同一款服飾，因此「造型」是該劇頗為重要的符號，也是貫穿全劇的關鍵信念。

在粉絲的殷殷企盼下，甫生下愛女的林依晨是衝著這個「非常人性」的角色，而選擇以《不夠善良的我們》作為復出之作。林依晨將突破以往角色飾演成功奪愛的第三者。

林依晨為戲斷髮，還向媽媽討教抽菸技巧

圖／林依晨為了短髮保密到家，連出門都戴假髮。公視

二度與林依晨合作的導演徐譽庭承認，當年《我可能不會愛你》勇奪7座金鐘的成績壓力很大，而這次為林依晨量身打造的角色也從當年的程又青經歷了12年的成長，是個有9歲兒子的人妻，情節中不僅有多場床戲，並且遊走於善與慾之間，角色將精彩可期。

當時《我可能不會愛你》其中一場程又青為突破自我剪下長髮的戲，因連戲上的困難，徐譽庭改寫了劇本，讓林依晨以假髮取代，12年後兩人再次合作《不夠善良的我們》，林依晨終於一刀剪下近20公分的長髮。

圖／不會抽菸的林依晨為《不夠善良的我們》特地向媽媽討教心境。公視 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為了保護這個短髮造型，林依晨費足了苦心，外出皆以帽子掩飾，連她的「21週年粉絲見面會」都以變髮出席，不料日前拍攝時卻遭參與的群演偷拍曝光，讓劇組十分自責與無奈。

而產後復出的林依晨為了《不夠善良的我們》，不僅獻出短髮造型，更為了呈現劇中職業主婦在忙完工作、家事、丈夫、孩子後，在一天結束之前那種終於可以跟自己愉快獨處的時光，不會抽菸的林依晨除了跟許多媽媽們討教「那支菸」的心境，並且敬業的堅持不來假的，因此一場戲拍下來包含換鏡位等等，抽了7支菸的林依晨當場暈菸。

賀軍翔用力演出，連背影都充滿巧思

圖／賀軍翔以一頭白髮顯示滄桑狀態。公視

劇組也透露，林依晨與賀軍翔在《不夠善良的我們》將有精彩床戲，這場戲的拍攝當下，最緊張的不是林依晨，也非賀軍翔，而是要求務必寫實、細膩的導演徐譽庭。

值得一提的是，男主角賀軍翔第一次與導演會面時，就遭遇了兩小時的恐嚇：「這不是偶像劇、你在裡面不會是帥哥、被我磨戲會很辛苦。」會面結束後徐譽庭私下跟製作人表示，「我覺得小美應該會拒絕。」

沒想到第二天製作人就接到賀軍翔同意演出的電話，讓徐譽庭非常意外且感動，經過一個月的讀本、表演課後，徐譽庭很有信心說，「觀眾會看到嶄新的賀軍翔。」

圖／《不夠善良的我們》劇情橫跨12年，描繪一段三角關係的轉折。公視

《不夠善良的我們》劇情橫跨12年，日前已殺青2011年的情節，三位主演皆立即為2023年的造型變髮，不僅林依晨剪去了烏黑的長髮，許瑋甯也燙起了短髮，而賀軍翔飾演的男主角不但是許瑋甯心中的優質老公，還要讓林依晨排除萬難也要嫁。

為了呈現導演心中那種連背影都性感又有安全感的成熟氣質，造型團隊苦思許久，多次被導演徐譽庭打槍，最後才以白髮定案，只是擔憂演員會有顧忌，結果卻萬萬沒想到，這個造型竟然完全不用說服就得到賀軍翔的認可。

賀軍翔也透露自己拍戲多年，從來沒有遇過一個導演在定裝時最在意的是「背影」。

徐譽庭解釋，其實很多時候觀察一個人，都是在他的背後進行，所以「背影」會是劇中很重要的情節，用背影表達情緒，相當具有演技考驗，徐譽庭笑說，「我對賀軍翔的背影非常滿意。」

《不夠善良的我們》像極現實的情感際遇

圖／林依晨、許瑋甯、賀軍翔在《不夠善良的我們》中糾纏。公視

賀軍翔在《不夠善良的我們》中，糾纏於性格迥異卻屢屢撞衫的林依晨和許瑋甯之間。

從釋出的劇照看來，許瑋甯飾演的角色走難搞路線，而林依晨則擔任甜美懂事的介入者，像極了現實人生裡的情感遭遇——到底人生伴侶應該選擇揪心的最愛？還是善解人意的陪伴？勢必將隨著劇情讓觀者有大量的辯證與探討。

圖／《不夠善良的我們》探討愛情的迷惘和茫然。公視

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）