搬新家後婆婆一週串門三次 人妻受不了被回一句話沉默了

許多夫妻結了婚之後，經常都會碰到婆媳彼此間相處不好的問題。近來日本媒體，就報導了一則因為買房後，所引起的婆媳糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位居住在埼玉縣，化名亞紀的37歲已婚女性，已經有了10歲和7歲的孩子。此時她們一家，也開始考慮買房子的事情。丈夫覺得如果要買房，希望能買在離老家近一點的位置，最終挑到一個距離老家走路10分鐘路程，也是滿受歡迎的地段。

問題在於，這塊地本身的價格，加上一些建築費用，需要高達8000萬日幣（約相當於1827萬元）。即使亞紀一家人，本來就有穩定的收入和理財，但還是一筆沉重的負擔。幸好，夫家這時願意幫忙出錢，分攤了2000萬日幣（約相當於新台幣456萬）的費用，才終於能夠買下這間房子。

然而，因為距離丈夫老家近的關係，結果婆婆三不五十就會來串門子。過去在搬家之前，婆婆本來一個月會造訪一次，但搬到新家之後，頻率變成一週造訪三次，極度影響亞紀一家的生活，連小孩子的養育問題，都不斷插手干擾。

儘管亞紀嘗試提出抗議，但每次一表達不滿，對方就會拿資助房子的事情回嘴。本來是專職家庭主婦的亞紀，只好另外找尋打工機會，為的避開婆婆的騷擾，也希望多少補貼一點費用，能盡快償還房貸。