快訊

群益證發重訊 否認「凱基證將併群益證」

若解放軍攻台？薛瑞福：美國有4大理由出兵保衛台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婆婆交代祭祖卻不幫忙 媳端上這些菜眾人讚「別惹四川來的姑娘」

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳關係一直是家庭間的難解之題。示意圖/ingimage
婆媳關係一直是家庭間的難解之題。示意圖/ingimage

婆媳關係是許多家庭難解的問題，一名女網友就透露從四川嫁過來的小嬸，曾有一次被婆婆要求準備三牲祭祖，但婆婆沒有協助幫忙就自行出門，結果小嬸煮了好幾道菜端上供桌，婆婆回來後一看很傻眼，反而女網友心中竊喜「不要惹四川來的姑娘」。

女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」寫道，小嬸是從四川嫁來台灣，剛嫁進來的第一年，在某一個需要祭祖的節日，婆婆告訴小嬸說「明天中午要拜拜，妳明天就準備三牲祭拜，包括雞、豬、魚、幾樣菜、水果等」，婆婆把祭祖一事全丟給小嬸做，也不幫忙，交代完後就出門了。

原PO說快中午時婆婆回來，看到樓上神明廳桌前擺滿了許多道菜，有水煮魚、宮保雞丁、回鍋肉、魚香茄子、麻婆豆腐、辣炒高麗菜，但因為婆家的人都不吃辣，就連胡椒粉都不能接受，因此當小嬸端出這幾道菜，讓原PO看了大讚「這是我覺得最讚的一次祭祖食物了，千萬不要惹四川來的姑娘」。

貼文也讓眾人看了大呼過癮，「覺得小嬸很不錯」、「聽了都覺得太棒了，超想看婆婆反應」、「婆婆的臉綠了」、「沒辦法吃辣就自己準備呀」、「要別人做，就要順從別人的想法做法，這是將心比心做人最基本尊重。別人沒辛勞，至少也有苦勞」、「我覺得祖先搞不好一片叫好，之前都吃膩了」、「到底憑什麼這種事都甩手給媳婦做啊？同姓的都可以出門爽」、「這個逆襲幹得好」。

婆婆 媳婦

延伸閱讀

蜂群圍墓碑飛！她近看驚見「祖先骨灰罈內藏超巨蜂窩」 開罐流出2大瓶蜂蜜直呼爽翻

綠委嗆馬英九消滅中華民國 如果他是家人這叫家門不幸

結束赴陸行程 馬英九抵台：九二共識又活過來了

返鄉探視被毒姑找碴「妳不回台誰掃墓？」 超辣小嬸回嗆「1句」完勝

相關新聞

婆婆交代祭祖卻不幫忙 媳端上這些菜眾人讚「別惹四川來的姑娘」

婆媳關係是許多家庭難解的問題，一名女網友就透露從四川嫁過來的小嬸，曾有一次被婆婆要求準備三牲祭祖，但婆婆沒有協助幫忙就自行出門，結果小嬸煮了好幾道菜端上供桌，婆婆回來後一看很傻眼，反而女網友心中竊喜「不要惹四川來的姑娘」。

母生病全靠弟媳照顧 分遺產卻驚見「老家存款歸零」跳腳了

所謂「親兄弟明算帳」，一旦談到遺產問題，總是容易牽動家庭的敏感神經，甚至因此造成裂痕。近來在日本，就有一起因為遺產，而導致家庭爭執的案例。

男友首上門秒脫衣全裸喊1句話 女生偷拍「自保」後續竟成通緝犯

照片切勿亂拍，何況是偷拍！台灣有女生玩手遊認識到個性開放的男生，2人發展成情侶後，男友首次上她家，竟趁她未為意極速脫光身上衣服，她一回頭驚見裸體的男友只用條碎花小布遮住下體，喊自己是「American style man」。女生嚇一嚇怕有危險，隨即偷拍幾張照作證。其後2人分手，女生將偷拍得來的照片發給朋友訴苦，批評前男友不尊重人，未料照片被傳到網上。前男友知道後報警，令女生一度被通緝，將被控妨害秘密罪。

國際寵物日／方齊｜荷蘭馬場甘苦談

4月11日國際寵物日，這個節日由動福倡議者Colleen Paige在2006年設立，彰顯了寵物在現代生活的重要地位，也提出「Don't shop! Adopt.」（領養代替購買）等動保觀念。寵物在許多寫作者心中占有一席之地，公婆住在荷蘭的方齊講述親眼見證的養馬甘與苦。 以前我愛看馬術比賽漫畫，見書中騎士們瀟灑帥氣，便誤以為養馬很浪漫，如今見識過後才明白，若非真心愛馬，還真吃不消這些繁重工作……

【繁花盛開──台積電青年學生文學獎20周年】蕭信維／拼圖王（下）

吻合的那一刻，他的呼吸變得無比粗重。把整幅拼圖連著底下的板子從地上放到書桌上。又把它擺了回去。來回了兩三次。他不知道自己...

【有意圖】李進文／我是食夢貘

入冬後，趁著放晴，我在叢林空地大量曬夢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦