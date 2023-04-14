婆婆交代祭祖卻不幫忙 媳端上這些菜眾人讚「別惹四川來的姑娘」

婆媳關係是許多家庭難解的問題，一名女網友就透露從四川嫁過來的小嬸，曾有一次被婆婆要求準備三牲祭祖，但婆婆沒有協助幫忙就自行出門，結果小嬸煮了好幾道菜端上供桌，婆婆回來後一看很傻眼，反而女網友心中竊喜「不要惹四川來的姑娘」。

女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」寫道，小嬸是從四川嫁來台灣，剛嫁進來的第一年，在某一個需要祭祖的節日，婆婆告訴小嬸說「明天中午要拜拜，妳明天就準備三牲祭拜，包括雞、豬、魚、幾樣菜、水果等」，婆婆把祭祖一事全丟給小嬸做，也不幫忙，交代完後就出門了。

原PO說快中午時婆婆回來，看到樓上神明廳桌前擺滿了許多道菜，有水煮魚、宮保雞丁、回鍋肉、魚香茄子、麻婆豆腐、辣炒高麗菜，但因為婆家的人都不吃辣，就連胡椒粉都不能接受，因此當小嬸端出這幾道菜，讓原PO看了大讚「這是我覺得最讚的一次祭祖食物了，千萬不要惹四川來的姑娘」。

貼文也讓眾人看了大呼過癮，「覺得小嬸很不錯」、「聽了都覺得太棒了，超想看婆婆反應」、「婆婆的臉綠了」、「沒辦法吃辣就自己準備呀」、「要別人做，就要順從別人的想法做法，這是將心比心做人最基本尊重。別人沒辛勞，至少也有苦勞」、「我覺得祖先搞不好一片叫好，之前都吃膩了」、「到底憑什麼這種事都甩手給媳婦做啊？同姓的都可以出門爽」、「這個逆襲幹得好」。