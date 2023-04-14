快訊

影／桃園2歲童害怕到幼兒園 家長扮柯南驚見孩子成人肉拖把

影／法國反改革抗議延燒！示威民眾「揮舞信號彈」衝入LVMH總部

情色片女王驚傳病逝享壽70歳　死訊遭封口半年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男友首上門秒脫衣全裸喊1句話 女生偷拍「自保」後續竟成通緝犯

香港01／ 撰文：李納德
女生轉身看見裸體的男友時嚇得不輕，她聲稱擔心會有危險，所以偷偷拍照存證。 示意圖／擷自：ingimage
女生轉身看見裸體的男友時嚇得不輕，她聲稱擔心會有危險，所以偷偷拍照存證。 示意圖／擷自：ingimage

照片切勿亂拍，何況是偷拍！台灣有女生玩手遊認識到個性開放的男生，2人發展成情侶後，男友首次上她家，竟趁她未為意極速脫光身上衣服，她一回頭驚見裸體的男友只用條碎花小布遮住下體，喊自己是「American style man」。女生嚇一嚇怕有危險，隨即偷拍幾張照作證。其後2人分手，女生將偷拍得來的照片發給朋友訴苦，批評前男友不尊重人，未料照片被傳到網上。前男友知道後報警，令女生一度被通緝，將被控妨害秘密罪。

媒體報道，陳姓女子玩手機遊戲認識到于男，兩人發展成情侶。于男2021年首度去女友家時，因他個性大膽，便趁女友不為意，找緊機會將全身衣物脫光。陳女一回頭看見全裸的于男相當傻眼，對方僅用條小碎花布將陽具遮住，喊一句自己是「American style man」，然後索性在她家中裸體行走。

陳女嚇一嚇後，覺得雙方即使是情侶也未走到這一步，即用手機偷偷拍了幾張男友用小布遮下體的裸照。雙方交往一段時間後分手，事後她和朋友聊感情問題時，說起前男友的種種問題，即發送于男的裸照作證，批評他第一次上門就隨意脫光光，很不尊重人，而且行為幼稚。

陳女原想訴訴苦，沒想到這張裸照就此外流，更在網上被轉發。于男驚覺自己裸照被人流傳，即肯定是前女友陳女所拍，生氣爆馬上報警要提告。

台北地檢署調查後傳召陳女作證，未料她數度被傳喚皆不出庭，遂發布通緝令，她其後被警方追捕到案調查。陳女承認于男應該不知道被拍下裸照，但她也抱怨自己有苦衷，因于男一進她家就突然脫光光，她擔心有危險才馬上想到拍照自保。不過，檢察官認定她偷拍裸照，落案控告妨害秘密罪。

延伸閱讀：

港鐵男疑偷拍短裙女斷正影片瘋傳！遭乘客圍堵咁做　港鐵咁回應…

小巴男偷拍短裙女斷正影片瘋傳　遭奪手機刪相　大律師：犯窺淫罪

文章授權轉載自《香港01》

偷拍 女生 裸照 通緝 女友

延伸閱讀

通緝犯ATM領普發6千 警宣導反詐騙巧遇當場活逮

「許瑋甯搭柯震東便車」遭偷拍 她不忍了怒嗆：不值得

本土一哥爆捷運偷拍正妹　坦承「忍不住」鬆口洩原因

4案通緝犯公墓廢農舍離群索居 中警巡邏眼尖查獲

相關新聞

男友首上門秒脫衣全裸喊1句話 女生偷拍「自保」後續竟成通緝犯

照片切勿亂拍，何況是偷拍！台灣有女生玩手遊認識到個性開放的男生，2人發展成情侶後，男友首次上她家，竟趁她未為意極速脫光身上衣服，她一回頭驚見裸體的男友只用條碎花小布遮住下體，喊自己是「American style man」。女生嚇一嚇怕有危險，隨即偷拍幾張照作證。其後2人分手，女生將偷拍得來的照片發給朋友訴苦，批評前男友不尊重人，未料照片被傳到網上。前男友知道後報警，令女生一度被通緝，將被控妨害秘密罪。

國際寵物日／方齊｜荷蘭馬場甘苦談

4月11日國際寵物日，這個節日由動福倡議者Colleen Paige在2006年設立，彰顯了寵物在現代生活的重要地位，也提出「Don't shop! Adopt.」（領養代替購買）等動保觀念。寵物在許多寫作者心中占有一席之地，公婆住在荷蘭的方齊講述親眼見證的養馬甘與苦。 以前我愛看馬術比賽漫畫，見書中騎士們瀟灑帥氣，便誤以為養馬很浪漫，如今見識過後才明白，若非真心愛馬，還真吃不消這些繁重工作……

【繁花盛開──台積電青年學生文學獎20周年】蕭信維／拼圖王（下）

吻合的那一刻，他的呼吸變得無比粗重。把整幅拼圖連著底下的板子從地上放到書桌上。又把它擺了回去。來回了兩三次。他不知道自己...

【有意圖】李進文／我是食夢貘

入冬後，趁著放晴，我在叢林空地大量曬夢。

【有意圖】李進文／靜靜的

開墾一座花園在聽覺，養一枚月亮和一顆太陽駐守雙耳垂，監督雜音。

【聯副文訊】李進文《奔蜂志》活動訊息

詩人李進文，近年寫詩、作畫，新作《奔蜂志》詩、畫成果並陳。近期將舉辦四場活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦