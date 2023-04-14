母生病全靠弟媳照顧 分遺產卻驚見「老家存款歸零」跳腳了

所謂「親兄弟明算帳」，一旦談到遺產問題，總是容易牽動家庭的敏感神經，甚至因此造成裂痕。近來在日本，就有一起因為遺產，而導致家庭爭執的案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「彩智」的47歲女性，有一個小他5歲的弟弟。姊弟倆的感情從小就很好，弟弟也和彩智的丈夫處得不錯。弟弟本來到38歲之前，都還是單身狀態。正當彩智以為弟弟可能會單身一輩子時，他卻突然結了婚，妻子名為柳子。

弟弟在結婚後雖然有些猶豫，但最後選擇住在老家，照顧年邁的母親。彩智和家人也不時會回老家探訪。有一回，母親說自己的手沒辦法出力，去檢查後發現有腦梗塞的跡象，醫生特別叮囑未來要注意健康問題。由於弟弟平常得忙工作，因此母親幾乎都是由柳子照顧。

彩智知道柳子會照顧媽媽，本來覺得十分放心。然而在幾個月後，媽媽再度因為腦梗塞的關係病倒，最後不幸去世。當一家人準備整理遺產時，彩智卻赫然發現老家的存款幾乎都沒了，而且母親生前很珍藏的結婚戒指、項鍊跟和服等等，也都不翼而飛。

彩智懷疑是不是柳子暗中拿走了這些東西，生氣地找她質問，柳子卻回應「我不知道，可能是媽媽自己丟掉的吧」、「妳自己幾乎沒來幫忙的不是嗎」。即使找來存簿對帳，柳子也聲稱拿走的款項是母親要求的，讓彩智就算質疑，也找不到任何證據，只能後悔自己當初，沒有多注意老家的狀況。