不是壞壞！情侶「1親密接觸」她喊每天都想要 妹子認：真的放鬆

情侶交往時難免會有不同程度的親密行為，對此，就有一名女網友PO文透露，自己最喜歡和另一半的肢體接觸是抱抱，因為會有種安心的感覺，讓她忍不住發文詢問大家的想法，「女孩們有特別喜歡的肢體接觸嗎？」

該名女網友在《Dcard》發起「情侶肢體接觸調查」，共列出8項親密舉動，包括：抱抱、親額頭、舌吻、親一下、牽手、摟腰、搭肩和勾手，「各位有特別喜歡的肢體接觸嗎？或是我沒提到的肢體接觸？」

原PO表示，她超愛抱抱，從一開始雙手打開討抱，進階到男友當懶人沙發抱著她睡覺，有一種安心的感覺，因此好奇問道「不知道女生們都會這樣嗎？」

文章曝光後，引來大批網友熱烈討論，紛紛回應「超愛抱抱，尤其是抱抱睡」、「抱抱，我真的是抱抱狂魔」、「抱抱會分泌多巴胺讓人很開心，喜歡抱抱+1」、「抱抱真的最讚，抱一整天都沒問題」、「我也超喜歡抱抱，真的很喜歡，會有放鬆的感覺」。

此外，還有網友分享，「我還喜歡被摸髮根，有點癢癢的很舒服」、「我喜歡被摸頭，感覺有那種好好被愛著的幸福感」、「摸頭+捧臉根本必殺技，超寵溺的啊」、「摸頭跟玩頭髮最讚了」、「喜歡被親額頭」。