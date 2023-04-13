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堅持娶大17歲女友！新郎洞房夜「見1幕」崩潰：我要離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
新郎看到妻子卸妝的樣子，馬上喊著要離婚。 圖／ingimage
新郎看到妻子卸妝的樣子，馬上喊著要離婚。 圖／ingimage

樣貌不是問題？有一名30歲的男子愛上了大他17歲的女友，不顧家人反對，堅持要娶她，但在新婚首日的洞房花燭夜時，他卻第一次看見了這位47歲妻子「卸妝」的模樣，讓他直接崩潰，馬上喊出要離婚

根據「星洲網」報導，一名年紀30歲的曹姓男子和47歲的女友交往，他認為女友外表美麗、有愛心、自信且成熟，而且他們的有相似的背景，每次見到她，她的妝容都相當好，穿著也很時髦，因此就算年齡差距很大，他也都不在乎。

兩人交往一段時間後，曹男便向女友求婚，兩個人在家裡舉行了小型婚禮，雖然還沒有登記，但親友已經將他們視為夫妻，在結婚的第一個晚上，曹男一直很開心，直到他看到了卸妝後的妻子。

曹難看到卸妝後的妻子真實面貌，感到相當驚訝，因為從他們認識以來，妻子總是化妝，他感覺到自己受騙，立刻要求離婚，並且試圖把妻子趕出家門，妻子試圖勸說他停止離婚。

最後妻子也很氣憤，給了曹男兩個選擇，第一是他們正式登記結婚並且繼續住在一起；第二則是曹男要賠償約90萬台幣的分手費。由於兩人至今仍沒有共識，曹男尋求法律途徑，目前還沒有結果。

離婚 結婚

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他找不到。他真的找不到。他把地板找了個遍，清理了搬來這個家就沒有打掃過的衣櫥底板、書桌與地板的縫隙、三層塑膠櫃靠牆壁的側旁、數據線延長線手機充電線吹風機線盤根錯節雜亂無章。都沒有。反倒是找出了一片沒有腐敗沒有被蟑螂吃過的多力多滋、一坨又一坨的人類毛髮、一張前房客留下的證件照、三枝斷水的筆、五只打火機，和一個上次本來要用的保險套。那時候她和他都太激動薄薄的未開封的套子就飛了出去。原來在床頭櫃靠牆壁的縫隙啊。那晚他們失去最後一個保險套，女友事後吃了幾顆藥。

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