準婆婆狂酸她「婚戒幼稚」、「爸媽太寵妳」網揪一句話反擊：以後不用回婆家了

婆媳相處容易產生摩擦，近日一名女網友在Dcard發文抱怨，自己和男友準備結婚，某天她在男方家吃飯時不見男友手上戴著婚戒，於是好奇問了一句，沒想到竟遭準婆婆當場開酸：「好幼稚喔有沒有這種東西咁五擦？」事後還繼續酸言酸語，令她直呼氣到差點內傷。

女網友表示，她和男友正在籌備結婚事宜，兩人也約定好要習慣戴著婚戒表示已婚的身分。前幾天她到準婆婆家聚餐，偶然看見男友沒戴婚戒，順口問一句是放在家裡嗎、還是忘記戴了，男友回覆忘在廁所了，原po也說沒搞丟就好。

這時，婆婆卻突然開口：「哎唷～好幼稚喔有沒有這種東西咁五擦（有差嗎）？」男友連忙緩頰女友是因為怕自己弄丟才問的，婆婆仍用國台語夾雜著繼續碎念：「哩ㄤ五吼哩（你老公有給你）鑽戒了還花這麼多錢買ㄗㄟ蝦米（買這什麼）精品戒指，現在的女生腦袋都這種東西」、「哇跨（我看）也沒多好看啊，還規定要戴著金價喜謀聊（真的是無聊）」。

男友察覺情況不對趕緊帶女友回家，也安慰原po表示，媽媽可能年輕時沒有婚戒才會酸言酸語，她直言，買婚戒也沒花婆婆半毛錢，一氣之下不想再跟男友回婆家吃飯。

婆婆還打電話給她：「大小姐～麥（別）生氣啦，啊我就實話實說啊」、「到底有什麼好氣這麼久？」甚至還說：「哇跨妳是爸媽太寵，這種脾氣在我家不能出現」，令原po氣到差點內傷，幸好男友始終護著她，也代替媽媽道歉，並承諾會和父母談一談。

貼文一出，網友看了氣憤不已：「婆婆嘴這麼賤，如果結婚有你受的」、「有夠白目」、「沒腦嘴大」、「婆婆越酸你應該要越樂，因為她滿滿的嫉妒」，也有網友笑稱「『這種脾氣在我家不能出現』謝主隆恩，以後我就都不出現囉」。