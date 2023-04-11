去兒子家小住婆婆不滿「主臥沒留給她」 網傻眼：以為是太后？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婆媳示意圖。圖片來源/ingimage
圖為婆媳示意圖。圖片來源/ingimage

有位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，婚前公婆來他們家小住，回去後卻打電話來痛罵，「為什麼讓公婆睡客房？為什麼沒有留主臥給他們？」還指責小夫妻非常不孝順，讓他們傻眼。

原po表示，當年兩人在公婆家隔壁縣市租房，考慮到親人，老公特別挑選有客房的房型。沒想到公婆回家後卻非常不滿，質疑「為什麼留這麼小的房間？」公婆還來電痛罵兒子，就算自己成家，主臥還是要留給爸媽，還遷怒兒子不孝順，「娶這什麼老婆？」

原po表示，最近他們打算買房，她對老公下通牒，絕不准買透天(有孝親房那種)，只會選擇三房的房型，夫妻一間、兩個兒女各一間房間，原po表示，「才不想一些奇奇怪怪的人，跑來當自己家」。

網友一面倒力挺媳婦，「會不會以為自己是皇太后？」、「你公婆的房子主臥有留給他公婆嗎？」、「保持距離是聰明的決定」、「看來只能讓婆婆睡公嬤廳，跟祖先敘敘舊」、「別人的場，她要當主角？」。

網友提議見招拆招，「先生的立場很重要，如果挺妳的話，就把她當空氣吧」、「買房也不要說，反正就說是租的，不給鑰匙」、「來坐坐就好，幹嘛還過夜？還要求睡主臥？」、「學我買一間房，沒有預留房間，公婆氣到連入厝都不來，我安穩住了10年了」、「洗腦好老公，房子鑰匙可別傻傻交出去給公婆」、「我還是會買透天，然後不讓他們來住，看的到吃不到最爽」。

有人認為誰出錢是重點，「如果房子是公婆出錢買的，當然留主臥啊」、「別讓公婆出一毛錢，家具家電都不要讓他們出手，因為只要他們出一毛錢，以後就等著給你們出亂子」、「跟婆婆說先出三分之二的錢再來討論這個問題，通常主臥要到了之後就會要鑰匙，隨時出現，沒完沒了」。

婆婆 買房

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