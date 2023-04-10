一家存款見底「公婆卻常出國玩」 她一問才知老公偷送錢沒講

夫妻成家之後，錢該怎麼分配花用，是彼此必須協調的問題。如果雙方對於錢財有不同想法，也很可能造成糾紛。近來日本媒體，就有這麼一則感情事件。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名彩月的41歲女性，結婚到現在已經12年，有兩位分別10歲與7歲的孩子。一直以來，她和老公都有在外工作，兩人也一同分攤家計。像是房貸和半數餐費由丈夫出，她則出其他生活、水電費等等。

不過，就在疫情影響下，兩人的工作量減少，收入也隨之下降。夫妻只好開會，重新檢討家計支出。彩月這才發現，原來丈夫自從結婚以來，每個月都會給老家的父母8萬日幣（約相當於新台幣18445元）。一年算下來就花掉近百萬的支出，卻沒跟彩月提起過這件事。

彩月認為，公公和婆婆當初也都是在外工作，兩人現在都有領退休金、年金等等。反而是丈夫直到現在，都還是沒存到什麼錢，因此反對丈夫繼續送錢給老家，應該要多拿一點照顧孩子。結果這反而讓丈夫很不高興，認為「我想孝敬我父母都不行嗎」。

彩月感慨，在疫情爆發之前，公公婆婆常常動不動就出國旅遊，反而他們一家卻一直過著儉樸的生活。儘管多年婚姻穩定，但一想到老公比起家庭，更在乎公公婆婆，就讓她對老公的信任產生動搖，感到心情複雜。