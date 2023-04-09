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全家反對！公公退休兩棟房收租 一原因讓他「堅持跑外送」

聯合新聞網／ 綜合報導
全家人反對原PO的公公擔任外送員，示意圖，與圖片業者無關。圖／聯合報系資料照片
全家人反對原PO的公公擔任外送員，示意圖，與圖片業者無關。圖／聯合報系資料照片

退休後的生活該如何規劃呢？近日有女網友無奈，公婆退休後無經濟壓力，公公先前腰傷康復後，卻堅持在外跑外送，理由竟是「不想整天跟老婆待在家」，即便全家人反對也無果，對此許多網友表示支持「就做身體健康的，沒有什麼不好」，並提醒要注意安全。

有女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，公婆之前做市場蔬菜批發，公公因為年紀大加上腰傷才退休，現在兩人都有存款，還有兩棟店面收租，無須煩惱經濟問題。公公復健半年康復後，原PO近期才得知他堅持要跑外送，由於全家人都反對，公公氣憤表示，「60歲身體還很好，不想整天在家裡，老婆很會碎唸，覺得很煩受不了」，面對固執、脾氣硬的老人家，讓原PO無奈詢問網友意見。

對此，許多網友表示支持，「就做身體健康的，沒有什麼不好」、「這工作很自由，再加上老人家沒經濟壓力，想跑就跑，累了就休息」、「工作即是樂趣，樂趣即是生活」、「如果真的身體狀況很好，讓公公去做，注意安全就好」、「尊重老人家的決定，請他注意安全，量力接單」。

還有人指出關鍵原因，「不是錢的問題，是不想跟婆婆一起在家的痛苦」、「問題出在婆婆太會唸」、「換婆婆去跑外送，公公就會待在家裡」；也有人擔心「還是勸一下公公換個工作吧，畢竟外送比較危險」、「可以做別的，騎車在外奔波不安全」。

外送員

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