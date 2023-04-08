日本人妻堅持「絕不買白砂糖」 釣出同經驗苦主：湯變超甜
平時下廚，總是得準備好各式各樣的調味料。如果一不小心搞錯，弄到調味甜鹹不分，那麼就會讓好不容易做出來的食物毀於一旦。近來有位日本網友，就分享了為了怕搞錯，而在砂糖選擇上的堅持。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位正養育3歲兒子的媽媽「ikoiko0722」，近來在twitter上面分享，表示她購入砂糖時會避免買到白色的砂糖，而是以挑選棕色的砂糖，或者購買甜菜糖為主。
ikoiko0722指出，為什麼刻意不買白砂糖，原因並不是料理口味上的問題，而是自己平常顧小孩很累，因此要是買了白砂糖，就很容易在做菜的時候，不小心和食鹽搞混。特別是裝在容器裡頭，常常搞不清楚哪個是哪個。後來買了甜菜糖後，發現要分辨就明顯容易得多，於是就開始避免購買白砂糖。
白い砂糖は絶対に買わないようにしている。きび砂糖かてんさい糖しか買わない。これは意識が高いわけではなく、育児で疲れてぼけぼけしている時に砂糖と塩を間違えないためです— いこ@3歳とボドゲ (@ikoiko0722) March 10, 2023
網友們聽聞後，也紛紛表示「我也是相同的理由不買白砂糖」、「我家小孩五歲，有次也是便當做錯了，之後就改用三溫糖」、「有次迷糊搞混了，做出殺人兵器般的皇家奶茶」、「之前搞錯做出了超甜的味噌湯」、「原先還以為是品味堅持的媽媽，結果看到理由笑了」、「我也選用甜菜糖，而且比較健康」。
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