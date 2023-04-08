快訊

對峙畫面曝光！解放軍太原艦逼近「最後底線」 我方成功阻擋

普發六千郵局入帳「60多萬突消失」意外重演？銀行主管給答案

澎恰恰圓電影夢欠債6千萬 王童「我沒看準他」嘆太貪心

為丈夫盡心做飯20年 換來一句「不煮又沒差」讓她絕望心死

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太替丈夫下廚多年，最後努力卻遭到全盤否定。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太替丈夫下廚多年，最後努力卻遭到全盤否定。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚共組家庭後，如何「吃飯」可是一件重要的大事，如果在下廚方面沒溝通好，恐怕就會產生爭端。近來日本媒體，就報導了一則感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名美咲的49歲女性，當初從短期大學畢業後，在職場工作了6年。26歲時，她與一位大她3歲的職場前輩交往，並且在懷孕八個月後結婚，從此辭職專心當家庭主婦。

美咲後來生了一女一男，努力想扮演好母親的角色。然而，丈夫儘管個性溫和，卻是個經常只顧自己興趣的人。每當美咲做好晚餐，想叫丈夫一起來吃的時候，丈夫卻老是待在房裡做自己的事。結果美咲只能先和孩子吃飯，等到丈夫終於忙完出房間後，再重新把菜熱一熱上桌。

由於在那個年代，日本觀念認為煮飯全該由妻子負責，因此即使丈夫難伺候，美咲還是全心全意地負責下廚，從未想過要讓丈夫自己想辦法找吃的，或是把東西丟在一旁，要丈夫自己熱來吃。為了幫丈夫做便當，每天清晨四點，她都會早起準備。

後來美咲的孩子們長大，女兒準備在外就職，兒子則要去外地唸大學，家中一下子只剩下美咲夫妻兩人。有一天，丈夫突然向美咲說，其實她不用做飯也無所謂，而且還說自己每天下班回家，都看到美咲在準備晚餐，但其實他根本沒有開口要求，心裡一直都覺得「不準備也沒差」。

這些話讓一直以來都很努力在下廚的美咲大受打擊，覺得自己過去堅守的信念，到頭來居然毫無意義，簡直20年的光陰全浪費了，內心只有感到無止盡的絕望和後悔而已。

日本 下廚 結婚 婚姻

延伸閱讀

OL外遇暖男上司追問「何時離婚」 三年沒著落讓她等不下去了

前妻孕後性格丕變吵著離婚 男付三年贍養費驚覺「兒子不是我的」

OL穩交卻突被分手 聽聞男友「訂婚對象」幾乎嚇暈

以為終於在交友軟體遇好男人 沖繩遊後曝一細節讓她恍然大悟

相關新聞

為丈夫盡心做飯20年 換來一句「不煮又沒差」讓她絕望心死

結婚共組家庭後，如何「吃飯」可是一件重要的大事，如果在下廚方面沒溝通好，恐怕就會產生爭端。近來日本媒體，就報導了一則感情糾紛。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

書摘｜來自死亡邊界的呼籲——《重病的美國》揭崩壞醫療與人權

2019年12月15日做完闌尾切除手術之後，我發現自己變得容易與別人產生共鳴，而且共鳴異常強烈。我的肝臟受到感染了。我的病拉近了自己和別人的距離，使我更願意去聽他們的故事。我注意到一些自己以前可能忽略的事，像是聖誕節快來時張貼在教堂前的宣傳單。紐哈芬市中心的布告欄上寫著一段話，問大家今年聖誕節是否要「一邊慶祝某個移民家庭到來，一邊卻又拆散、拘留和驅逐其他的移民家庭」。「某個移民家庭」指的就是瑪麗亞和約瑟夫，在歷經艱難的旅程後，懷孕的瑪麗亞在異鄉生下耶穌。看著他們的際遇，再去看那些被關在附近拘留中心的非法移民的處境，我內心受到極大的震撼。

日本人妻堅持「絕不買白砂糖」 釣出同經驗苦主：湯變超甜

平時下廚，總是得準備好各式各樣的調味料。如果一不小心搞錯，弄到調味甜鹹不分，那麼就會讓好不容易做出來的食物毀於一旦。近來有位日本網友，就分享了為了怕搞錯，而在砂糖選擇上的堅持。

【生活趣聞】橙淨／騎樓與七樓

四歲的大女兒開始對自然界的閃電感興趣，而我們家恰好有位對自然科學有研究的爸爸，不只與女兒共讀大自然相關繪本，為了增加實境...

【章魚法官來說法】張瑜鳳 ／大家來上法律文學課：誰來為我取名字

妹妹打開家門，氣呼呼的，爸爸在後面一臉無辜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦