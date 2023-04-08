為丈夫盡心做飯20年 換來一句「不煮又沒差」讓她絕望心死

結婚共組家庭後，如何「吃飯」可是一件重要的大事，如果在下廚方面沒溝通好，恐怕就會產生爭端。近來日本媒體，就報導了一則感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名美咲的49歲女性，當初從短期大學畢業後，在職場工作了6年。26歲時，她與一位大她3歲的職場前輩交往，並且在懷孕八個月後結婚，從此辭職專心當家庭主婦。

美咲後來生了一女一男，努力想扮演好母親的角色。然而，丈夫儘管個性溫和，卻是個經常只顧自己興趣的人。每當美咲做好晚餐，想叫丈夫一起來吃的時候，丈夫卻老是待在房裡做自己的事。結果美咲只能先和孩子吃飯，等到丈夫終於忙完出房間後，再重新把菜熱一熱上桌。

由於在那個年代，日本觀念認為煮飯全該由妻子負責，因此即使丈夫難伺候，美咲還是全心全意地負責下廚，從未想過要讓丈夫自己想辦法找吃的，或是把東西丟在一旁，要丈夫自己熱來吃。為了幫丈夫做便當，每天清晨四點，她都會早起準備。

後來美咲的孩子們長大，女兒準備在外就職，兒子則要去外地唸大學，家中一下子只剩下美咲夫妻兩人。有一天，丈夫突然向美咲說，其實她不用做飯也無所謂，而且還說自己每天下班回家，都看到美咲在準備晚餐，但其實他根本沒有開口要求，心裡一直都覺得「不準備也沒差」。

這些話讓一直以來都很努力在下廚的美咲大受打擊，覺得自己過去堅守的信念，到頭來居然毫無意義，簡直20年的光陰全浪費了，內心只有感到無止盡的絕望和後悔而已。