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他好心讓空房給無業兄長住 請對方搬離竟遭威脅：敢報警試試

聯合新聞網／ 綜合報導
網友不滿哥哥無業、長期無收入，白住在自己買的房。示意圖／ingimage
網友不滿哥哥無業、長期無收入，白住在自己買的房。示意圖／ingimage

手足糾紛是常見的家務事，近日有網友無奈，自己將買下的空房讓給無業、無收入的哥哥暫住，但要請對方搬離時卻遭對方反嗆「我是你哥哥，房子給我住怎麼了？」，甚至蓄意威脅原PO女兒，對此許多網友勸「快報警」，但也有人質疑是「幻想文」。

有一名男網友在臉書社團「匿名公社」PO出兩張對話截圖，表示自己同父異母的哥哥失業許久、沒有收入，當初原PO好心將空房讓給哥哥住，原本借住兩天，至今卻遲遲未搬離，哥哥反嗆「我是你哥哥，你房子給我住怎麼了？我已經多久沒工作了你不知道嗎？我沒錢是要我住哪裡？」，更提及知道原PO女兒就讀的國小、班級，威脅「敢報警或PO文就試試看」。

原PO無奈，錢自己賺、房子自己買，結果竟是哥哥住，大嘆「有這種哥哥真倒霉，真的不知道該怎麼辦」，對此許多網友也同感氣憤，「已經有恐嚇意味，報警、孩子轉學、房子賣掉」、「沒用的人才會拿小孩當威脅，有種就自己出來面對」、「沒錢沒地方住還好意思這麼大聲，丟不丟臉」。

其他人則留言，「沒租約，換鎖、斷水電都是選項」、「明顯就有恐嚇罪跟侵佔罪這兩條了，對話文字清清楚楚的就是證據」、「直接報警，然後叫鎖匠去換鎖」。不過也有人質疑「這應該是幻想文，在這裡PO文不如趕快報警比較實在」、「幻想文，如果爸爸在，這應該爸爸該處理，如果爸爸不在，最好你會理他」。

空房子

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