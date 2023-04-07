被6陌生人指「妳有兩段婚姻」 老公1妙招破解讓她又驚又喜

台灣人對於命理運勢總是深信不疑，有一名女網友在臉書透露自己每次去廟裡拜拜時，總會有人跟她說「妳有兩段婚姻」，起初她不以為意，但越來越多人這樣說也讓她糾結在心頭，而老公聽了之後也提出一個妙招解決，讓女網友又驚又喜。

原PO在臉書「匿名公社」表示只要去廟裡拜拜或收驚，常有人會跟她說「妳有兩段婚姻」，一開始聽到時完全不信，但到現在已經有6個陌生人說同樣的話，也讓原PO心裡很不舒服。她說自己結婚20多年，一家四口過得很幸福，因此不想要有第二段婚姻。

她把這件事告訴另一半，老公聽了後竟然提出一個妙招，「簡單啊，我們當年結婚是用我們這裡傳統習俗，那我們就去找神父，請他挑一個時間，我們去教堂再結一次婚，可以破解第二段婚姻魔咒，可以讓妳安心，更可以完成妳的教堂結婚的夢想，一舉數得，何樂而不為呢？」

這個方法就連兩個分別讀高二和大一的孩子聽了也非常開心，還說要好好計畫一下，不能隨隨便便，而原PO則又驚又喜地笑說「他們父子三人很認真的研究怎麼辦這場婚禮，我在旁邊怎麼還有那種…那種感覺我不會形容，害羞嗎？」

貼文讓不少人看了羨慕又大讚，「再辦一次婚禮，結婚紀念好特別，花童可以自家孩子上，這轉念真棒」、「很棒的方法，也很有儀式感」、「神隊友」、「這老公很會」、「好棒好幸福的主意」、「老公和兒子都很讚」、「偉大的老公，妳真幸福！外面的瘋言瘋語認真妳就輸了」、「很幸運能有一個有智慧會解決問題的另一半」、「正向思想就對啊！在意就再結一次婚，簡單辦個婚禮，全家拍個照」。