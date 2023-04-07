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跟男友吃飯「發票中五百」他要求均分 網傻眼狂勸分手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發票中獎五百元，卻被男友要求均分。圖／聯合報系資料照片
網友發票中獎五百元，卻被男友要求均分。圖／聯合報系資料照片

統一發票可用來對獎，若足夠幸運，甚至可能對中千萬大獎，有網友近日發票中獎五百元，不過是與男朋友一起用餐時的發票，因此男友要求均分獎金，讓她有點無法理解。其他網友則建議，看當初吃飯是誰付錢，就由誰擁有那張發票，如果是均分餐錢，獎金也均分。但也有人無言表示「五百也要爭，跟屁孩交往嗎？」

一名網友在PTT發文表示，她與男友一起吃飯的發票中獎五百元，男友要求她均分獎金，她表示「我覺得有點奇怪，我的習慣是誰中就自己拿，頂多請吃個東西就好了，不過男友是說如果是他中，他也願意平分，這樣比較不會有爭議」。

該網友說，「畢竟小錢都還好，但如果運氣好，真的中個大筆的，沒說好就有可能變成導火線，個人是覺得說好就好，想知道大家的相處方式跟建議平分，或是不平分，頂多請吃飯」。

其他網友則留言「先知道那張發票的金額是誰出錢的」、「一起吃飯用共用錢包付帳，中的就放錢包」、「500就當約會基金就好了。如果500塊都能讓雙方找不到都舒服的共識，那這段關係的品質可能堪慮了」、「如果有人請客那就請客的人拿吧」、「若是一方請客的發票，比較適合由請客方支配，可以全拿或請吃東西；如果AA的發票，獎金比較適合」。

不少網友勸分，留言「500拿出來po怎麼處理，國小談戀愛是嗎」、「我老公買麵包的發票中4000，直接入我口袋。當男女朋友那麼小氣，以後還得了」、「獎金都可以計較，我真是開了眼界，獎金分一分順便分手吧」、「才500也要糾結這種問題？中個200萬再來說吧」、「那麼愛計較，平常就把自己財產收好啊，發票自己對很難嗎？」、「他很悲哀，妳也很無聊」、「這麼簡單的道理也要上來問，將來為錢吵架的日子也不遠了」。

統一發票 PTT 兩性關係

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金玉涼言

上戰場，怕缺子彈；上餐桌，怕缺雞蛋。

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