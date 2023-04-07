返鄉探視…毒姑找碴「妳不回台誰掃墓？」 超辣小嬸回嗆「1句」完勝

清明節是華人慎終追遠的重要民俗節日，多數人會趁假期返鄉掃墓。一位女網友表示，小嬸是嫁來台灣的陸配，因疫情關係已3年沒回鄉，就趁著這次清明連假返鄉探親，但夫家小姑卻以祭祖為由，一直打電話問小嬸「妳掃墓回去誰拜拜啊」，小嬸氣炸直接回嗆「祖先不是你們家的嗎？妳ㄧ起幫忙呀，還是要我現在飛回去連你的墓我ㄧ起拜」。貼文曝光，笑翻眾人直讚「小嬸完勝」。

一位女網友在《毒菇九賤婆媳討論區》發文寫道，小叔的太太是來自四川的陸配，因疫情關係已3年未返鄉，所以趁著這次清明連假又逢疫情解封，於是就買了機票飛回老家探親。

原PO表示，夫家的小姑知道小嬸回鄉後，就不斷地打電話給小嬸問「妳掃墓回去誰拜拜啊」，小嬸原本還客氣地解釋，已經跟老公說好了，拜拜的事宜老公會跟大伯（原PO老公）一起處理，不需要擔心的。

沒想到，小姑聽了竟然說「這不是該他們做的…」，然後繼續念個沒完，最後，小嬸也氣炸了，直接回嗆小姑，「祖先不是你們家的嗎？妳ㄧ起幫忙呀，還是要我現在飛回去連你的墓我ㄧ起拜」。兩人的對話，讓原PO笑翻，暗自警惕「千萬不要惹四川姑娘」。

貼文曝光，眾人笑翻紛紛留言大讚小嬸是「高手」、「罵得好！這毒菇欠拜！」、「探親人之常情，難得回去一次，毒菇這也找碴被嗆很剛好！」、「四川姑娘就是辣，學起來」、「夠辣夠嗆死亡辣椒」、「最討厭小姑插手管事」、「不拜也是找子孫託夢，難不成是會找外姓媳婦嗎？」、「小嬸完勝，KO」。