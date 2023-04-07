以為終於在交友軟體遇好男人 沖繩遊後曝一細節讓她恍然大悟

現代人為了找對象，或許會藉助交友app等軟體。不過有時在上面遇到的陌生人，或許會刻意隱藏自己的身份，從而導致意外的發展。近來在日本，就有一起類似的感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名未希的31歲女性，幾年前為了找尋結婚對象，於是開始利用交友app。但一開始不太順利，很多男生約出來之後，才發現和照片中的樣子相差太大，或是聊天的時候，老愛吹噓自己的豐功偉業，讓人感到很厭煩。

就在未希幾乎要放棄時，她在app遇到一位大她4歲，在銀行上班的男子。實際見面之後，發覺對方的性格很穩重成熟，於是雙方決定進一步往來。後來未希也接受男方的告白，兩人正式成為男女朋友。

然而有一次，男子聲稱跑去沖繩玩。未希表示希望能看看他的旅遊照片，但是男方傳來的，盡是一些沒有人的風景照。幾天後男方旅遊回來，皮膚很明顯都已經曬黑了。但就在和未希見面時，未希發現男子的無名指上，有疑似戒指的痕跡。

未希這才發現，這位男子其實早就結婚了。後來男子在外找對象的事情，也被他的妻子察覺，雙方最後離婚收場。即使如此，未希也因此發現男子的真面目，就算對方恢復單身了，也不願再與他有所往來，決定徹底斷絕關係，繼續找尋其他結婚對象。