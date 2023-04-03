愚人節被學長告白！女大生中計秒「神回一句」網讚翻：氣勢沒輸

有不少人會在愚人節開玩笑，但如果沒有拿捏好尺度，可能會讓對方不滿！有一名女網友抱怨，自己喜歡的學長在愚人節當天和她告白，沒想到最後才知道是學長打賭輸了，讓她覺得很惡劣，但女網友當下也很機靈馬上回應一句話，讓網友相當佩服。

一名女網友在Dcard發文表示，愚人節那天收到了自己喜歡很久的學長傳的告白訊息，內容直接寫著「我喜歡妳」，並且強調「我是說認真的，沒在跟妳開玩笑」，原po當下也很開心的答應，並問學長要不要在一起，沒想到過沒多久，學長就回訊表示是和兄弟打賭，想說愚人節看原po會不會答應，並說「真的很抱歉」。

學長的愚人節玩笑讓人覺得很惡劣。 圖／取自Dcard

原po看到訊息後，覺得很惡劣，但當下也很機智的回擊「怎麼剛好我也是因為清明節被鬼附身答應你而已」，但原po表示，自己不知道那天是愚人節，但真心覺得這種笑話不能開，覺得自己超級丟臉，完全不知道連假過後學校系上的人會怎麼樣看，「好想打死那個學長」。

此文一出後不少人回應誇獎原po，「回答好機智，妳一定是一個很可愛的人，祝福妳遇到更值得妳的人」、「只有我覺得原PO反應很快，雖然心裡知道被騙了，但氣勢沒有輸嗎？震驚1秒立馬回擊！」、「妳的回覆高EQ我很喜歡」、「不過妳回應也很厲害（筆記)」。

不少人也覺得學長很惡劣，「最討厭這種」、「會開這種玩笑的不要也好」、「我之前也遇過，真的超賭爛，還好我沒喜歡他，但心裡就有一個疙瘩，很難再當無話不談的好朋友了，然後你其實可以再對那個學長兇一點，真的很白目…」、「愚人節最討厭這種人，自以為有趣卻把別人感情當玩具」。