女友媽狂逼買房！他「不想婚了」怨：還借錢給她家整修

結婚是人生大事，有些長輩會認為需買房後才可成家，對年輕人而言無疑是一大經濟壓力。有網友規劃下月與交往三年的女友結婚，然而女友的媽媽每次遇到他都問「何時買房」，他無奈地說，因為前幾年投資套房出租，手上現金不足，但對方卻一直催促買房，婚前甚至得借錢給女友家，直呼「結婚真的太衝動了」。

一名網友在臉書社團匿名公社發文表示，「本來是不婚族，後來交往了一個三年多的女朋友，下個月就結婚，女友個性好彼此間感情也好，不過她媽很難搞，一直要我快點買房」。

他解釋，「我前幾年有投資買了兩間套房出租，手頭剩沒幾百了，因為我從小家境不好，爸爸很早就過世，所以對現金存款看的很重，沒錢沒安全感，有請女友跟她媽媽溝通，現在不適合，過幾年閒錢會進來，到時候再買，先租房一陣子」。

該網友說，「女友的媽媽只要見面就問什麼時候要買房，不誇張每次都問，那個嘴臉害我都不想去她家了，連我們去歐洲蜜月團也要管，說錢留著買房不好嗎，以後有錢在去」。

該網友表示，「女友家就有些祖產也沒買過房子，不懂現在買房的難處在哪，我不開心被人看不起，當初跟我借錢整修老家，女友姐姐也跟我借錢繳保費，兒子也沒工作在家，我都沒第二句話說借就借，也許結婚真的太衝動了」。

其他網友則留言「你是標準的提款機耶！如果結了會更慘！與其丟臉一時，也不要沒錢一輩子」、「婚前就敢借錢了，婚後變的更應該，可能還要幫養弟弟」、「娶妻不取扶弟魔，切記」、「如果結婚，一定不時的要金援女方家的需求，可能買房的機會又更低了，而且這些錢說好聽是借，婚後就更可能拿不回來了」。