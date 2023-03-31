現代2種洗腦兒歌聽不慣？你可能初老了！調查：「三輪車跑得快」已成追憶

【文：武美齡】

兒童節即將到來，哄小孩你還在唱「蝴蝶真美麗」、「大象鼻子長」嗎？當心馬上冷場，現代兒歌和你想得不一樣，BabyHome調查「孩子喜歡的兒歌」，傳統VS現代兒歌大車拼結果芭比Q了，調查發現當年都在傳唱的「三輪車跑得快」已成追憶，最火紅的洗腦兒歌是這兩種「金曲」。

現代流行兒歌大調查，最熱門「這2種」不知道就芭比Q了

兒歌可說是孩子童年最歡樂甜蜜的回憶，能讓心情雀躍歡愉，也能讓情緒安穩平靜，兒歌對孩子來說就是這麼有魔力！BabyHome進行調查「你家孩子最喜歡哪種類型的兒歌？」，選擇「唸謠類」如三輪車、外婆橋的媽媽僅有5%，懷舊童年唸謠似乎已消逝在當今孩子的世界中。

一同哀悼揮別的兒歌還有「可愛動物型，例：大象、蝴蝶生得真美麗」，僅11%家長表示孩子喜愛，這些過往經典兒歌已成為時代的眼淚，不再受到小朋友青睞。

BabyHome本次調查發現，現代小朋友最喜歡的熱門洗腦兒歌類型是「流行音樂型，例：孤勇者、熱愛105度的你（28%）」，以及，「英文童謠，例：baby shark、wheel on the bus（24%）」，現在幼兒童年回憶中的「三輪車」，上面坐著的已不是老太太，而是孤勇者和baby shark。另有兩成家長提到孩子喜歡「卡通/影片型兒歌，例：波力、碰碰狐」，跟著電視、影片唱跳怎麼聽都不厭煩。

流行兒歌一首換一首，傳統童謠溫暖力量大

實際訪問二十代年輕人，令大家印象深刻的童年兒歌有：妹妹背著洋娃娃、倫敦鐵橋垮下來、虎姑婆、兩隻老虎；而三十歲以上的媽媽們，則提到捉泥鰍、拔蘿蔔、小星星、造飛機等，不過由於現代孩子幾乎人手一機，抖音、Youtube的流行樂曲，或卡通主題曲逐漸取代傳統兒歌。

網友表示：「我兩兒說同學唱孤勇者，所以也跟著學」、「小孩國小音樂老師把孤勇者列為直笛考試樂曲之一」、「以前有陣子還流行小蘋果、一起學貓叫」、「卡通歌曲我兒子最愛波利、汪汪隊」，「小朋友常聽到的還有少年、黑桃A，有些還會跟著音樂一起跳舞」。

傳統VS現代兒歌大車拼，眼看經典兒歌轉瞬即逝將被遺忘，民眾們怎麼看？有媽媽認為「流行本來就會一直變，我們小時候也覺得媽媽聽的歌很老啊」、「有改變很好，假如都唱一樣的很無趣」、「時代演進無法避免，但家長可以替孩子挑選適合的歌曲」。

不過，也別因此小看傳統兒歌，本次調查中僅獲得13％喜愛度的「天氣季節型兒歌」中，〈天黑黑〉在1965年由原本流傳的說謠版本變成了歌曲，後來才廣為傳唱，更在2000年由歌手孫燕姿發想改編成新曲，感動人心，盧廣仲也於2022年底再次翻唱〈天黑黑〉，一首台灣童謠傳唱近60年，可見傳統兒歌仍擁有溫暖的強大力量。

圖片來源/孫燕姿 Sun Yanzi、盧廣仲FB

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