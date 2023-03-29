夫妻買房公婆上演一哭二鬧 理由竟是「怕沒錢養我們」

小夫妻買房最怕長輩阻撓，有些家長擔憂孩子資金不足，有些則是不願意大家庭被拆散，不過上個月一位人妻指出，他們夫妻在買房時，長輩上演一哭二鬧三上吊的劇情，竟是擔心他們買完房子後沒錢養老人家，讓她相當無奈，不過經過一番波折，她開心表示「現在住進新房子的感覺超級無敵爽」。

一名女網友在Dcard發文表示，他們夫妻倆去年10月結婚，買了一間12月交屋的房子，是一棟位於宜蘭礁溪的小別墅透天厝，從頭期款到裝潢費用都是兩人自己花錢，沒有依靠婆家與娘家，雖然房子不大，但他們認為「未來養3個小孩也綽綽有餘」。

而原PO指出，公婆的想法很傳統又封建，對他們夫妻倆極度控制，曾說過怕夫妻買房後沒錢養公婆，而娘家父母也很愛情緒勒索，所以在買房前就已經跟家人們告知，沒想到公婆開始一哭二鬧三上吊，娘家父母也每天以淚洗面，不斷哭訴「未來房價跌，爸媽以後老了沒人照顧怎麼辦」。

不過，他們夫妻努力堅持下來，到了搬進新家那天，她坦言「我和老公當天緊緊相依坐在客廳，兩人落淚感嘆自己終於能脫離地獄家庭，現在住進新房子感覺超級無敵爽，我想告訴各位，想做什麼就做，做自己喜歡且能力所及的事情，一切都會值得的！」

對此，網友大讚「你們很棒！有能力脫離原生家庭的控制，你們一定會越來越好的，祝福你們」、「我的房子也是婚前買的，漲三倍有吧！當時我爸反對，現在我爸都說：『女兒怎麼那麼幸運，十幾年前就知道要先買房』」、「很棒！自己的小家庭自己做主，不用看老人臉色」、「你們好棒，我正在努力買自己的房，因為我家裡的人也是情勒高手，很羨慕妳有另一半，願意陪妳一起為了逃離原生家庭努力，祝福你們未來更好」。