7年錢都我在賺！人妻怨「家庭主夫」拒回職場想離婚 聽1條件秒心死

在女力逐漸抬頭的現代社會，「男主外女主內」的傳統家庭模式已逐漸改變。一名人妻表示，自己在生產全完月子後，就馬上回到職場工作，而老公以不想錯過孩子成長為由，自願辭職在家帶小孩，所有開銷全由她一人支付，如今，小孩已7歲了，希望老公能重回職場卻遭拒絕，讓她動了想離婚的念頭。

一位人妻在《Dcard結婚版》發文寫道，自己結婚8年，小孩已7歲要升小三了，年收入大約有250萬元，當年生小孩坐完月子就馬上回到職場上班，而老公則是在孩子出生後，自願辭職在家顧小孩，因為他說不想錯過孩子的成長，所以至今已7年多沒有工作了。

原PO表示，因為只有她一人有收入，所以家庭開銷全都她支付，包含房貸3萬、孩子花費2萬、水電保險雜支1.5萬、伙食費3萬，再加上給老公薪水3萬，每月至少要支出15.5萬，還不包括老公時不時要求旅遊及買東西的花費，龐大的開銷讓她根本存不到什麼錢。

在家庭分工方面，原PO表示，老公說體諒她工作辛苦，願意包辦7成家務，但假日要求要休假，因為平日都是他在帶小孩，所以情況就是，原PO每天工作到晚上9-10點才能下班回家，然後必須要做分配的3成家務，假日全日帶小孩，「工作之外的休息時間都沒辦法休息」。

原PO表示，孩子漸漸長大，老公在家的工作量也逐漸減輕，她在孩子送幼稚園時、上小學時，提過兩次建議希望老公能找個工作，兼差性質也可以，但老公都以孩子還小需要陪伴，他24小時全年無休的帶小孩，好不容易能輕鬆點，想先休息為由拒絕。

時間又過了一年多，今年小孩要升國小三年級了，原PO第3度問老公要不要找工作，老公卻說他已經離開職場7年，找不到什麼好工作，這時要他回去上班對他不公平，讓原PO感到氣餒，覺得「錢是我在賺、平常家務我也有做，那我需要這個老公幹嘛？」動念想離婚，老公卻對她說，要離婚可以，考量到這些年來他為了家庭沒工作，財產要分一半。

原PO表示，結婚8年來，為了維持全家人的開銷，自己每天像個陀螺轉不停，雖然年薪有250萬，自己連買個包都捨不得，反倒是老公時不時以當全職爸很辛苦，要求買錶、出國玩當獎勵，她也都儘量滿足他，所以這幾年來根本也存不到錢，如今想提離婚，老公還要求分一半財產，讓她8年努力賺的錢歸零，真的覺得心好累。

故事曝光，網友紛紛留言回應「離（除非妳註定一輩子養他都覺得沒差）」、「我想妳這是自我感知的覺醒」、「懶太久到老了他絕對不會去找工作，趕快逃離這個婚姻，諮詢律師保障自己的財產」、「好可怕的寄生」。

但也有人持不同看法，「我認為妳先生也付出很多耶！一個人養家、一個人處理家庭事務，這是很完美的組合呀！」、「你們結婚前沒溝通過嗎？如果妳老公從一開始就說要當家庭主夫，妳也答應了，妳現在才想反悔的確對妳先生不公平」、「我只能說帶小孩不是那麼簡單，自己帶一天發現上班輕鬆多了」、「廣大家庭主婦應該向原PO老公看齊」。