小三懷孕！渣人夫欲帶私生子回家謊稱領養 網：驗DNA了嗎？

道德崩壞！有人夫於討論區發文表示，努力「造人」一段日子，老婆久久未懷孕，渴求子女的他瞞著老婆出軌，近日小三順利懷孕，他計劃待孩子長大些就接回家，向老婆謊稱領養回來。惟他擔心小三會不甘心，若老婆不接受也只能離婚，「雖然這樣道德上有很大的瑕疵，但我也真的沒什麼辦法了」。原PO理直氣壯得讓一眾網友嘩然，大呼「渣男刷新我三觀」，有人嘲諷：「說不定老婆不在意生不出來是因為她知道不是她的問題，而小三懷孕了也不見得是你的孩子。請問你驗DNA了嗎？」

人夫於Dcard討論區以「#討論 小三懷孕讓我終於鬆了一口氣…」為題發文指出，努力「造人」很久，老婆無法懷孕，眼見身邊朋友的孩子均陸續讀幼稚園令他倍感壓力，「老婆似乎對於生不出來這件事不太感到在意」。

求子心切下人夫瞞著老婆出軌，日前他得知小三懷孕，頓時鬆一口氣，「雖然道德上有瑕疵，但總算是不用讓我再繼續擔心小孩的事情」。他計劃定時給小三和孩子生活費，日後待孩子長大些就接回家，向老婆謊稱是領養的孩子。

人夫表示，「現在只擔心小三不甘心，如果真的要選也勢必會選小孩的生母扶正，如果老婆真的不能接受也只能離婚了」。他奉勸網友「結婚前該做的檢查千萬不要省」，意指與老婆沒做婚前檢查，不知對方難孕或不育，「雖然這樣道德上有很大的瑕疵，但我也真的沒什麼辦法了，既來之則安之」。

人夫責怪老婆無法懷孕，將出軌合理化的行徑引來網友狠批，「你還能從你自己口中說出道德這兩個字喔？」、「怎麼被原po說得好像你老婆就一定要被迫面對這個問題，這段婚姻裏最可憐的是她」、「幸好原po的老婆沒懷孕耶，不然真的很衰，怎麼會有人把自己出軌怪在老婆身上，不是你身心的出軌嗎？怎麼反倒檢討被害者，惡不惡心」。

甚至有網友批評人夫只是將女性當生育工具，「把女人當豬母是不是？」、「把女人當生育工具，那麼未來被帶綠帽也是妥妥的」、「你家有皇位要繼承嗎？」。

有網友指出，小三懷上的孩子隨時不是原PO親生，嘲諷道「是不是要先確定小三懷的是你的種？」、「確定是你的嗎？等等生出來像極了你的好友，友誼的小船說翻就翻」、「驗個DNA吧，免得變成接盤俠」、「你以為會當小三的人會只有你一個對象喔，真的是不要太天真欸」。若與老婆離婚，更賠了夫人又折兵，「比起生活費，你可能要先給你老婆損害賠償跟贍養費了，笑死」。

由於原PO價值觀十分扭曲，令部份網友質疑是創作文，「40分，評語：請再努力，小說情節不能發在婚姻版喔」、「想這篇要花多久時間啊？看起來超假的文章」、「最近出軌創作文有點太多」、「創作文無誤」。

延伸閱讀：

移民英國尷尬｜首遇陌生人搭訕開心 港女驚悉真相崩潰 結局超絕

青年網購工具驗DNA 驚覺非阿爸親生 揭母親出軌對象竟是他...

文章授權轉載自《香港01》