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OL穩交卻突被分手 聽聞男友「訂婚對象」幾乎嚇暈

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性本來和同事穩定交往，但有一天對方突然辭職告別。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性本來和同事穩定交往，但有一天對方突然辭職告別。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

感情世界千變萬化，就算是本來已經覺得穩定交往的對象，最終會不會出現其他變故，導致沒能走到最後都不好說。近來日本媒體，就有像這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「明里」的38歲女性，當初在大學畢業後就職，並認識了一位同期進到公司的男子。男子因為是研究所唸完才求職，所以年齡比明里大兩歲，個性上比較沉默寡言，不太常表露自己的情緒。

明里後來與這位男子交往，即便對方說過喜歡明里，但仍持續著平靜的性格，並沒有太多熱烈表達愛意的動作。有時明里想要約他出來，還會被以「我要準備證照考試」為由拒絕。此時的明里不疑有他，還反而認為男方會自己準備考試，非常的有上進心。

然而某一天，男子卻突然向公司提出辭呈。正當明里不知道發生什麼事時，才從其他同事處聽說，男子和某間曾打交道過的知名企業千金訂婚了，所以才會突然辭職。聽到這個消息，讓明里幾乎嚇到暈倒。

過了一陣子後，明里收到男子的來信。信中對一直沒向明里坦承表達歉意，並表示未婚妻是由父母決定的，他為了不繼續傷害明里，只好選擇離開公司。然而，信件本身卻沒有提供寄件地址，因此明里也無法回信。大受打擊的明里，之後對感情事就態度一直比較消極，沒再結交過其他男伴。

日本

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