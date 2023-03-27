體恤老公睡太少⋯妻「自願開車」 她坐駕駛座問1句害尪嚇傻：我精神超好

一名男子分享老婆「展現體貼」卻意外鬧笑話的故事，由於原PO昨夜只睡了1小時，老婆擔心他開車太累，便提議由她來駕車，但正當兩人交換座位後，坐在駕駛座上的老婆卻問了他一句話，讓他當場「緊張到睡不著」，貼文曝光後也引來許多為人老公的男網友留言表示深有感觸。

這名男網友透過臉書社團「爆廢公社」發文表示，由於老婆體恤他昨晚只睡了1小時，也擔心讓他疲勞駕駛太危險，便自願開車，未料老婆坐在駕駛座上轉頭問他一句「你這個油門要怎麼踩才不會超速？」當場讓原PO嚇到睡不著，全程清醒、捏著冷汗緊盯老婆開車。

原PO無奈笑說聽到老婆說完這句話，「不知道為什麽，明明才睡1個小時，可是我超有精神」，在老婆開車的過程中他也完全不敢碎念老婆的開車技術，他自己回想起來也忍不住直呼「因為我緊張到不敢開口」。

貼文引來超過4千名網友圍觀，其中許多做人老公的男網友似乎頗有同感，紛紛留言表示「我老婆開車我常常會驚醒」、「讓老婆開車載比自己開車還疲勞 ，那種想睡又睡不著的感覺更難受⋯」、「沒事啦！我老婆也說要體恤我，換她開車，不用我講話，我3歲兒子先阻止」。

不過，也有人用另類方式安慰原PO「你要高興，至少她分得清楚煞車跟油門」、「幸好不是問『油門是左邊還是右邊？』」、「總比上車後，座位、後照鏡一切都調整完，再問你『左邊是煞車還是油門？』來得好」、「還好沒問煞車在哪，然後一路猛開雨刷」。