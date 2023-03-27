OL外遇暖男上司追問「何時離婚」 三年沒著落讓她等不下去了

許多外遇不倫的發生，往往都是在職場內。畢竟在工作上朝夕相處，若是沒有謹守分寸，就很容易擦槍走火。近來在日本，就有這麼一則感情案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名亞里莎的東京女子，過去學生時期主要就讀文科，對電腦一竅不通。然而，她後來入取一間IT企業，被要求學習電腦程式相關的東西。繁忙的工作加上還得額外學習，讓她覺得身心俱疲，一時陷入嚴重低潮。

就在三個月後，亞里莎被調派到其他工作比較輕鬆的崗位。此時她遇見一位非常關心她的43歲男上司，經常受到關照之外，兩人還時常在下班時一起吃飯、喝酒。這位上司本身已經有家庭了，亞里莎自己也有學生時期就在交往的男友，但卻仍舊發展成外遇的狀況。

儘管上司對亞里莎說他總有一天會離婚，接著跟亞里莎在一起，但每次亞里莎問起離婚的事，上司總是以老婆沒工作、兒子有學費問題等等理由推託，要亞里莎先等等。起初亞里莎還信以為真，結果這一等就是三年，讓亞里莎漸漸覺得希望渺茫。

最後，等不到上司的亞里莎，還是決定和交往的男友結婚。儘管如此，她卻還是沒有斬斷和上司的關係，每個月會相約一次。無法割捨任何一方的亞里莎，暗暗期盼外遇最好別被發現，能夠一直維持現狀下去。